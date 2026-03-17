La inflación en Argentina volvería a ubicarse cerca del 3% mensual en marzo, según el último informe de JP Morgan, que advirtió que los aumentos en tarifas, educación y combustibles compensarán la desaceleración en alimentos y mantendrán elevada la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el inicio del año. El banco señaló que los datos de alta frecuencia y los ajustes ya anunciados anticipan que la suba de precios seguirá por encima del 2% en el comienzo del segundo trimestre.

Cuáles son los factores detrás del aumento de la carne

El reporte indicó que los relevamientos de la primera semana del tercer mes del 2026 muestran que la inflación en alimentos corre a un ritmo cercano al 2% mensual, por debajo del registro previo, pero otros componentes del índice están presionando al alza.

Según el reporte, el inicio del ciclo lectivo y los aumentos en educación, junto con nuevos ajustes en tarifas de electricidad, agua y combustibles, hacen prever que el índice general se ubique nuevamente cerca del 3% mensual, pese a la moderación en algunos rubros.

La entidad financiera remarcó que el adelantamiento de subas en precios regulados y el nivel todavía alto de la carne mantendrán la inflación por encima del 2% durante el inicio del segundo trimestre, lo que condiciona la velocidad de la desaceleración.

Febrero cerró en 2,9% y mostró presión en la inflación núcleo

El informe también repasó el dato de febrero, cuando la inflación general fue de 2,9% mensual, por encima de la previsión del propio JP Morgan y del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) realizado por el Banco Central (BCRA), y sin cambios respecto de enero.

En términos interanuales, el IPC se ubicó en 33,1%, levemente por encima del mes anterior, aunque todavía en el nivel más bajo desde mediados de 2018, según el análisis del banco.

La inflación núcleo se aceleró a 3,1% mensual, impulsada principalmente por el aumento de la carne, que subió 6,5% en febrero y acumula un incremento de 27,2% desde noviembre.

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El informe también señaló que el núcleo sin alimentos marcó 2,6% mensual, mientras que la medida núcleo del BCRA, que excluye carne y alquileres, se ubicó en 2,4%, ambos por encima del promedio reciente.

Tarifas y precios regulados explican la resistencia a la baja

Uno de los factores que más influyó en el dato de febrero fue el aumento de los precios regulados, que subieron 4,3% mensual, impulsados por ajustes en electricidad, gas y agua en todo el país.

Estos incrementos aportaron cerca de un punto porcentual al índice general, aunque fueron parcialmente compensados por la baja en precios estacionales, que retrocedieron 1,3% en el mes.

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De acuerdo con las estimaciones del banco, los bienes sin alimentos aumentaron 2,3% mensual, mientras que la inflación en servicios se mantuvo elevada en 3,1%, lo que refleja que los componentes más persistentes del índice siguen mostrando rigidez.

Por último, el JP Morgan proyecta que la inflación promediará 2,5% mensual en el primer semestre de 2026 y desacelerará hacia 1,5% en la segunda mitad del año, lo que llevaría el índice interanual a 26,5% en diciembre, aunque advirtió que los riesgos siguen siendo alcistas por la suba del petróleo, la volatilidad de tarifas y posibles ajustes impositivos.

GZ / lr