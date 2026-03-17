¿Cuáles son los factores detrás del aumento de la carne?

En el primer bimestre de 2026, según datos del INDEC, los cortes de carne acumularon en promedio una suba cercana al 12 por ciento, mientras que la inflación general rondó el 6 por ciento en el mismo período. En el sector ya anticipan que la tendencia alcista podría extenderse al menos durante los próximos dos años.

De hecho, en el sector señalan cambios en la oferta de hacienda, una mayor presión del frente exportador y un contexto internacional que mantiene firmes los precios de la carne.

Sin embargo, una de las principales razones detrás de la suba en el precio de la carne, tanto acumulada, como proyectada, es la menor cantidad de animales que llegan a faena. Durante febrero se enviaron a frigoríficos 924.333 vacunos, frente a 1.018.668 en enero. En la comparación interanual, la caída fue del 10,7 por ciento, según datos de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario.