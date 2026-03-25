El empleo "en negro" aumentó a 376.000 trabajadores.

En los últimos dos años, el empleo no registrado o informal creció en 376.000 puestos laborales, mientras la tasa de desocupación subió de 5,7% a 7,5%, lo que equivale a 1,7 millones de desempleados.
No obstante, en ese mismo período, el empleo total retrocedió y se registró un proceso de sustitución del trabajo registrado hacia formas más precarias y sin cobertura social.
Uno de los datos más preocupantes es el crecimiento del empleo en negro, que ya alcanza al 43% de los ocupados. Esto representa unos 9 millones de trabajadores no registrados frente a 13 millones con empleo formal. Desde fines de 2023, la informalidad sumó 376.000 personas, consolidando un desplazamiento hacia formas laborales sin derechos ni protección social.
De los no registrados, poco más del 60% son asalariados y el resto trabajadores por cuenta propia.
En ese contexto, el informe de Invecq señaló que el crecimiento de la informalidad se extiende a sectores tradicionales como comercio e industria, mientras se reducen los puestos registrados.
La Fundación Mediterránea indicó que el problema también involucra la calidad del empleo y eleva la presión sobre el mercado de trabajo, y la consultora LCG sostuvo que el ajuste del mercado de trabajo continúa siendo vía calidad (cambiando empleo asalariado por cuentapropista) y vía precio (baja de salarios).