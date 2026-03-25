El empleo "en negro" aumentó a 376.000 trabajadores.

En los últimos dos años, el empleo no registrado o informal creció en 376.000 puestos laborales, mientras la tasa de desocupación subió de 5,7% a 7,5%, lo que equivale a 1,7 millones de desempleados.

No obstante, en ese mismo período, el empleo total retrocedió y se registró un proceso de sustitución del trabajo registrado hacia formas más precarias y sin cobertura social.

Uno de los datos más preocupantes es el crecimiento del empleo en negro, que ya alcanza al 43% de los ocupados. Esto representa unos 9 millones de trabajadores no registrados frente a 13 millones con empleo formal. Desde fines de 2023, la informalidad sumó 376.000 personas, consolidando un desplazamiento hacia formas laborales sin derechos ni protección social.

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De los no registrados, poco más del 60% son asalariados y el resto trabajadores por cuenta propia.

En ese contexto, el informe de Invecq señaló que el crecimiento de la informalidad se extiende a sectores tradicionales como comercio e industria, mientras se reducen los puestos registrados.

La Fundación Mediterránea indicó que el problema también involucra la calidad del empleo y eleva la presión sobre el mercado de trabajo, y la consultora LCG sostuvo que el ajuste del mercado de trabajo continúa siendo vía calidad (cambiando empleo asalariado por cuentapropista) y vía precio (baja de salarios).