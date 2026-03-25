El otoño ¿una oportunidad para activar el cuerpo y la mente?

El otoño puede convertirse en una buena estación para retomar o iniciar una rutina de actividad física, ya que las temperaturas son más templadas, hay menos radiación solar y se vuelve un ambiente agradable para las actividades.

Por otro lado, el aire fresco puede mejorar la sensación de bienestar y aumentar la energía durante los deportes. La actividad física en esa estación puede aportar muchos beneficios, no solo ayuda al fortalecimiento cardiovascular y muscular sino que también contribuye al estado de ánimo.

La luz solar menos intensa sigue siendo suficiente para estimular la producción de serotonina, una hormona vinculada al bienestar emocional. Salir a caminar o correr , o incluso practicar ciclismo pueden convertirse en experiencias placenteras.

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El yoga al aire libre el senderismo o actividades recreativas en grupo que fomentan la sociabilidad. Crear una rutina durante el otoño permitirá que cuando lleguen los días más fríos, ya existan un hábito consolidados que sea más fácil mantener. Los expertos recomiendan iniciar con metas pequeñas como caminar 20 minutos al día o realizar entrenamientos semanales.

Además es fundamental acompañarlo con una alimentación saludable e hidratarse durante y después del entrenamiento. Esta época del año se la puede considerar como una oportunidad ideal para renovar el movimiento corporal.