Los últimos 11 años fueron los más calurosos.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó que el período 2015-2025 fue el más caluroso registrado en la historia, con 2024 y 2025 alcanzando temperaturas medias cercanas a 1,5°C. Esta tendencia acelerada se debe al desequilibrio energético del planeta, causado por concentraciones récord de gases de efecto invernadero.

"El clima mundial se encuentra en una situación de emergencia. Estamos llevando el planeta Tierra a traspasar sus límites. Todos los indicadores climáticos clave han superado el umbral de alarma", advirtió el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, con motivo de la publicación del informe anual sobre el estado del clima de la OMM.

El reporte señaló que los últimos 11 años, desde 2015 hasta 2025, fueron los más calurosos desde que se tiene registro.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Cuando la historia se repite 11 veces, ya no es una coincidencia, es una llamada a actuar", subrayó Guterres.

En el Informe sobre el Estado Global del Clima, la OMM alertó que 2025 fue el segundo o el tercer año más caluroso desde que se empezó a medir este parámetro hace 176 años, a mediados del siglo XIX.

La temperatura media anual cercana a la superficie fue prácticamente un grado y medio (1,43°C) más alta que la media preindustrial, que data de entre 1850 y 1900.

2024 sigue siendo el año más caluroso, con un 1,55°C por encima, lo que refleja el efecto enfriador temporal que tuvo el fenómeno meteorológico de La Niña este último año, explicó la OMM.

La organización subrayó que este calentamiento se debe a un desequilibrio energético porque el planeta está absorbiendo más energía del Sol de la que libera.