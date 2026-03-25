¿Cuál es el alimento que puede reducir el colesterol malo?

El consumo regular de avena podría disminuir el colesterol hasta un 10% en apenas dos días, según un estudio realizado en Chaclacayo, Perú y publicado en la Revista de Ciencias de la Salud.

El estudio demostró que los adultos que incluyeron avena en su dieta diaria lograron reducir tanto el colesterol total como el LDL, considerado el colesterol “malo”.

Los resultados señalaron una reducción significativa del colesterol total y del LDL en la mayoría de los participantes, mientras que los niveles de colesterol HDL («bueno») se mantuvieron estables.

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Además, este alimento aporta beneficios adicionales, como la estabilización de los niveles de glucosa en sangre.

Este cereal ralentiza la absorción de los hidratos de carbono, lo que reduce la velocidad con la que la glucosa pasa al torrente sanguíneo y minimiza los picos de azúcar después de las comidas, favoreciendo el control glucémico, especialmente en personas con riesgo de diabetes o resistencia a la insulina.

Asimismo, la avena genera una sensación de saciedad, lo que puede contribuir al control del peso corporal y a evitar el picoteo entre comidas. De este modo, la avena se integra en esquemas de alimentación que favorecen el equilibrio metabólico.