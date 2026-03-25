La mujer desaparecida en San Salvador de Jujuy junto a sus dos hijos.

La Policía de la provincia de Jujuy lleva adelante un amplio operativo de búsqueda para dar con el paradero de una mujer y sus dos hijos, Romina Nahir Nasif, Ámbar Victoria y Mario Alejandro Nasif, que fueron vistos por última vez el 18 de marzo en San Salvador.

La familia de la víctima hicieron la denuncia el 20 y la investigación se encuentra en curso con la activación de distintos protocolos en toda la provincia.

Desde el Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC) se coordina un despliegue que abarca diferentes localidades jujeñas, con participación de diversas áreas de seguridad, por lo que se activó una búsqueda inmediata para dar con el paradero de los tres. Según informaron los portales locales a raíz de información oficial, la familia tiene domicilio en la capital jujeña.

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En ese marco, desde el área de prensa de la Policía, explicó que “seguimos con la búsqueda de los tres en toda la provincia de Jujuy”, al tiempo que destacó que se trabaja de manera articulada con jurisdicciones cercanas.

Las autoridades confirmaron que también se solicitó colaboración a provincias vecinas para ampliar el alcance del operativo. “Pedimos datos a las provincias aledañas para poder comparar la información, viralizarla y dar con el paradero de ellos”, indicaron.

Este trabajo conjunto busca acelerar la localización de la madre y sus hijos, ante la posibilidad de que se hayan trasladado fuera del territorio provincial.