Argentina ocupa el puesto 44 en el ranking mundial de la felicidad.

El Centro de Investigación del Bienestar de la Universidad de Oxford, junto a la consultora Gallup y con el respaldo de las Naciones Unidas, difundió la edición 2026 del informe global sobre felicidad. Según el relevamiento, la Argentina descendió posiciones: pasó del lugar 42 en 2025 al 44 en 2026, con un puntaje de 6.430.

En la región, México se destacó al ubicarse en el puesto 12, liderando el bloque latinoamericano fuera del top 10.

No obstante, por noveno año consecutivo, Finlandia se mantuvo en la cima del ranking. El informe vinculó este liderazgo con factores como la estabilidad económica, la equidad social y sistemas de protección estatal robustos.

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El dato más relevante de la edición fue el salto de Costa Rica, que alcanzó el cuarto lugar y logró un resultado histórico para la región.

El país centroamericano escaló desde el puesto 23 en 2023, impulsado principalmente por la fortaleza de los vínculos sociales y familiares.

De esta manera, se convirtió en la primera nación latinoamericana en ingresar al grupo de los cinco países más felices del mundo.