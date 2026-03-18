2 de cada 10 hogares tienen deudas por expensas

Crece la morosidad que ya alcanza al 19% de los departamentos en edificios de CABA y Provincia de Buenos Aires, esto significa que casi dos de cada diez hogares mantienen deudas por los gastos de mantenimiento de sus edificios, según arrojó un relevamiento de la plataforma ConsorcioAbierto.

El aumento del costo de vida y de las expensas empieza a impactar en las finanzas de los consorcios. Casi 2 de cada 10 unidades funcionales tienen deudas por expensas.

En CABA, los intereses por mora promedian 4,8% mensual. En tanto, en la Provincia de Buenos Aires, la tasa llega al 6,1% mensual.

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Durante años la morosidad se mantuvo cerca del 17%, pero ahora subió al 19%.

Es importante destacar que cuando crece la deuda, quienes pagan en término terminan sosteniendo el funcionamiento del edificio. El fenómeno refleja el impacto del costo de vida y también los desafíos en la gestión de los consorcios.