Mora en créditos digitales: Uala registra una alta tasa de impago

La morosidad volvió a ubicarse en el centro de la escena financiera y ya no distingue entre bancos y fintech. En los últimos meses, los niveles de impago crecieron tanto en tarjetas de crédito como en préstamos personales, con registros que en el sistema bancario se ubican entre el 6% y el 10%. Sin embargo, el dato que más inquieta surge del universo fintech, donde los niveles escalan con mayor velocidad.

Según explicó Pablo Garría, especialista en el sector, en diálogo con Punto a Punto Radio en el programa "Es por acá", el fenómeno no es aislado sino parte de un contexto económico más amplio. La presión sobre los ingresos, el aumento del endeudamiento y la utilización del crédito para gastos corrientes comienzan a impactar de lleno en la capacidad de pago. “Hay un contexto en el cual hoy económicamente están muy apretadas las empresas y las familias”, señaló.

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El foco se posa especialmente en las billeteras virtuales, que en los últimos años ganaron terreno al financiar a sectores históricamente excluidos del sistema bancario. Estas plataformas ampliaron el acceso al crédito, pero también asumieron mayores riesgos al prestar a usuarios sin historial crediticio formal. “Las fintech atendieron a un segmento con mucha informalidad laboral y sin score crediticio”, explicó Garría.

Esa diferencia estructural con los bancos tradicionales también se refleja en las tasas y en los mecanismos de control. Mientras las entidades financieras aplican evaluaciones más estrictas y suelen operar con cuentas sueldo como respaldo, las fintech ofrecen créditos más ágiles, pero con costos que pueden superar los tres dígitos anuales.

En ese escenario, el crecimiento de la mora expone limitaciones en la capacidad de recuperación de esos préstamos. A diferencia de los bancos, las billeteras virtuales cuentan con menos herramientas para garantizar el cobro. “Hoy la fintech tiene muy pocos elementos para poder cobrar ese crédito”, advirtió el especialista.

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El problema se agrava con prácticas extendidas entre usuarios, que perciben menor presión para saldar sus deudas en estos entornos digitales. Aunque se trata en muchos casos de un comportamiento informal o incluso tomado como broma, desde el sector reconocen que influye en el aumento de los incumplimientos.

Aun así, Garría remarcó que no se trata de un fenómeno exclusivo de las fintech. El incremento de cheques rechazados y el deterioro en los indicadores crediticios muestran que la tensión atraviesa a toda la economía. “Es una alerta que está en todas las industrias”, sostuvo.

El avance de la morosidad deja al descubierto un sistema que expandió el crédito en un contexto de ingresos debilitados. La inclusión financiera que impulsaron las fintech ahora enfrenta su principal desafío: sostener ese crecimiento sin que el riesgo termine desbordando la capacidad de respuesta del sector.