Arjona en Córdoba: habilitaron la venta de entradas y esperan alta demanda

Ricardo Arjona regresa a Córdoba con su gira “Lo que el seco no dijo” y ya genera expectativa entre sus seguidores. El artista se presentará el viernes 15 de mayo en el estadio de Instituto, en uno de los shows más convocantes del año en la ciudad.

Las entradas ya están disponibles desde hoy a las 13 a través de la plataforma Entrada Uno. Según se informó, los precios irán desde los 110.000 hasta los 350.000 pesos, a lo que se sumará el costo por servicio. Además, habrá opciones de pago en cuotas sin interés con tarjetas Cordobesa y Naranja X.

Entre las opciones disponibles se encuentran el VIP Access Package, que incluye merchandising oficial edición limitada, acceso sin fila con ingresos exclusivos, bienvenida premium y 90 días de membresía Mundo Arjona; y el VIP Lounge Package, que suma acceso exclusivo a un lounge VIP junto a los mismos beneficios adicionales.

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Desde la productora Quality adelantaron que el espectáculo será una experiencia integral, con una puesta en escena diseñada para acompañar el recorrido musical. El show incluirá tanto sus grandes éxitos como nuevas composiciones, en el marco de una gira que ya despierta interés a nivel internacional.

El regreso del artista a la Argentina vuelve a poner en movimiento a su público local, que históricamente responde con alta demanda. Córdoba será una de las paradas clave del tour, en una ciudad donde Arjona mantiene una base de fans consolidada.

La gira “Lo que el seco no dijo” propone una experiencia con fuerte impronta narrativa, uno de los sellos distintivos del músico. Se espera un recorrido por distintas etapas de su carrera, con un espectáculo que combina música, relato y una cuidada producción visual.