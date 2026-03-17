Una localidad cordobesa, entre las más hospitalarias de Argentina

Villa Yacanto fue reconocida como uno de los destinos más hospitalarios de Argentina al ubicarse en el tercer puesto del ranking de los Traveller Review Awards 2026, elaborado por la plataforma Booking.com a partir de millones de opiniones de viajeros.

El listado, construido en base a más de 370 millones de reseñas verificadas a nivel global, posicionó a la localidad cordobesa en el podio nacional, detrás de San Martín de los Andes y Chacras de Coria. El top cinco se completa con:

San Martín de los Andes (Neuquén) Chacras de Coria (Mendoza) Villa Yacanto (Córdoba) Godoy Cruz (Mendoza) Junín (Buenos Aires)

La distinción pone en valor la calidad de los alojamientos, los prestadores turísticos y la comunidad local, que se destaca por su cercanía y atención personalizada hacia quienes visitan el destino.

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“Este tipo de distinciones reflejan el compromiso y el trabajo que realizan las comunidades turísticas de Córdoba para brindar experiencias de calidad”, señaló el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani.

Ubicada al pie del cerro Champaquí, Villa Yacanto se caracteriza por su entorno natural y su propuesta vinculada al turismo de naturaleza. Senderismo, cabalgatas y el contacto con la vida serrana forman parte de la experiencia que ofrece la localidad.

En ese sentido, el destino atrae a visitantes que buscan tranquilidad, paisajes de sierras y actividades al aire libre, consolidándose como una de las opciones elegidas dentro del Valle de Calamuchita.

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“La hospitalidad forma parte de nuestra identidad y es uno de los valores que más destacan quienes visitan la provincia. Que destinos como Villa Yacanto sean reconocidos a nivel nacional confirma que Córdoba sigue consolidándose como un lugar donde el visitante siempre es bien recibido”, agregó Capitani.

El reconocimiento también refuerza el posicionamiento de Córdoba como un destino turístico que combina calidad en los servicios y calidez en la atención, aspectos que se reflejan en la experiencia de quienes visitan la provincia durante todo el año.