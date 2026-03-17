“Los docentes quieren estar en las escuelas”: la UEPC espera una nueva oferta tras el rechazo unánime a la propuesta salarial

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) resolvió un paro de 48 horas luego de rechazar la última propuesta salarial del Gobierno provincial.

La decisión fue votada por los delegados departamentales y tuvo un rechazo generalizado, según explicó el dirigente Roberto Cristalli. “Evidentemente no. Hay un condicionante que tiene que ver con la cláusula de recaudación. Ese fue el rechazo unánime en toda la provincia”, respondió al ser consultado sobre si la oferta oficial había sido suficiente.

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Además, remarcó la necesidad de recomponer los salarios desde el inicio del año. “La necesidad de avanzar en cifras que nos permitan recuperar poder adquisitivo del salario desde el mes de febrero”, agregó.

Pérdida salarial y reclamo de recuperación

El dirigente docente explicó que el reclamo se sostiene en la pérdida acumulada del poder adquisitivo en los últimos años. “Entre 2023 y 2024, después de la devaluación del 120%, perdimos entre el 10 y 13% de nuestro salario. El año pasado hemos recuperado seis puntos más o menos”, señaló.

Y planteó el objetivo actual del gremio: “Este año necesitamos no es solamente no perder, sino también poder avanzar desde el mes de febrero en una recuperación del poder adquisitivo”.

A pesar del rechazo, desde el gremio aseguraron que la negociación continúa abierta y esperan una nueva convocatoria. “Tenemos voluntad de diálogo permanente”, afirmó Cristaldi. Y agregó: “Exigir una nueva propuesta, que nos convoquen. Nosotros no tenemos problema el día ni la hora para ser convocados”.

El impacto en las escuelas

El dirigente remarcó que los docentes buscan resolver el conflicto para poder enfocarse en su tarea en las aulas. “El gobierno va a tener que hacer un esfuerzo para resolver esta situación, dar respuesta a lo que le hemos planteado, la síntesis que ha hecho la asamblea. Los docentes quieren estar en las escuelas, quieren estar con los alumnos, quieren tener clases, poder hacer lo que les da su contrato de trabajo".

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Sin embargo, advirtió que la situación económica condiciona esa posibilidad. "Necesitan una respuesta económica que se condiga con la tarea que hacen todos los días y que sostienen el sistema educativo en todas las escuelas de la provincia”.

Cristaldi también se refirió al contexto económico provincial y a la caída de la recaudación, reconocida por el propio Gobierno. En ese marco, consideró que la prioridad debería estar en lo social.

“Creo que este año la prioridad tiene que ser lo social”, afirmó. Y vinculó esa definición con el reclamo docente: “Para nosotros es prioritario que nos den una respuesta en las demandas que hemos planteado”.