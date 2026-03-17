Vuelven los créditos hipotecarios en dólares: quiénes podrán acceder y qué riesgos implican

El sistema financiero argentino comienza a mostrar señales de un regreso que remite a otra etapa económica: los créditos hipotecarios en dólares. Según explicó la economista Gisela Veritier, el nuevo esquema de financiamiento, que algunas entidades prevén lanzar en 2026, apunta a un público muy diferente del que tradicionalmente accedía al crédito para vivienda.

El banco pionero en impulsar esta modalidad es Banco Macro, que proyecta comenzar a operar con estos préstamos hacia marzo de 2026. Sin embargo, lejos de ser una herramienta de acceso masivo a la vivienda, se trata de un instrumento diseñado para ahorristas con ingresos elevados o dolarizados.

El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este martes 17 de marzo

“Son créditos pensados para personas que ya tienen capacidad de ahorro en dólares o ingresos vinculados a esa moneda”, explicó Veritier en su paso por el programa radial "Punto y Aparte" por Punto a Punto radio 90.7 FM.

Créditos más cortos y con mayor riesgo

A diferencia de los tradicionales créditos hipotecarios a 20 o 30 años, los nuevos préstamos en dólares presentan condiciones mucho más restrictivas.

La tasa de interés ronda el 11,5% anual y el plazo de devolución es considerablemente más corto, cercano a los cinco años. Además, el sistema de amortización es el francés, lo que implica que en las primeras cuotas el pago se concentra principalmente en intereses.

Pero el elemento central es otro: el tomador del crédito debe firmar explícitamente la aceptación del riesgo cambiario. “Si el dólar sube, el riesgo lo asume completamente el deudor”, señaló la economista.

Las anclas de la inflación y la economía real: las incógnitas del programa económico

Por ese motivo, estos créditos están orientados a compradores de alto poder adquisitivo, especialmente propietarios que buscan adquirir una segunda vivienda o invertir en propiedades de mayor valor.

La comparación con los créditos UVA

El surgimiento de estos préstamos en dólares convive con el esquema de créditos ajustados por inflación, como los préstamos UVA, lo que genera una comparación inevitable entre ambos modelos. En el caso de los UVA, el capital se ajusta por inflación a través del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), que actualmente está creciendo a un ritmo superior al del tipo de cambio.

Esto provoca una situación particular: mientras los créditos UVA tienen tasas que van del 5% al 6% en bancos públicos y hasta el 10% en entidades privadas, el capital adeudado sigue la evolución de los precios.

En cambio, los préstamos en dólares dependen exclusivamente de la evolución del tipo de cambio. Según Veritier, en el corto plazo el dólar se mantiene relativamente bajo por factores coyunturales, lo que puede hacer que este tipo de crédito parezca menos oneroso que uno ajustado por inflación. Sin embargo, el riesgo de largo plazo es significativamente mayor.

En ese esquema, el crédito en dólares funciona como un puente para que quienes ya poseen divisas puedan completar el financiamiento necesario para adquirir propiedades de mayor valor. “La idea es que los dólares que están fuera del sistema se utilicen para comprar bienes durables, como propiedades”, explicó.