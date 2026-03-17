Ambientalista cordobés sobre Milei: “No recuerdo un dirigente con un cargo de presidente que tenga tanta torpeza y tanto odio”

El biólogo Raúl Montenegro criticó los insultos del presidente Javier Milei a los ambientalistas durante su discurso en la Bolsa de Comercio de Córdoba al sostener que “no recuerda un dirigente con un cargo de presidente que tenga tanta torpeza y tanto odio”.

“Me llama un poco la atención que en lugar de acudir a argumentos simplemente se prefiera la agresión, la torpeza y tal vez lo más peligroso de todo, la ignorancia", agregó en declaraciones al programa “6 en Punto” de “Punto a Punto Radio”.

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Glaciares

"Si alguien quiere saber por qué Milei se ve tan interesado en los glaciares, es porque justamente esta empresa Vicuña Corporation que une tanto a la empresa Lundin como a BHP, o sea, Canadá y Australia detrás, le dijeron al presidente de que iban a invertir entre 13000 y 18000 millones de dólares”, explicó el fundador de FUNAM.

“Y la idea es que Argentina, esto es lo que le dijeron en sus espejitos de colores a un presidente que insisto, lee bastante poco, era que Argentina iba a tener la mina de cobre más grande del mundo. Y entonces este es la verdadera explicación de lo que hay detrás", remarcó.

"Los glaciares no son este cubitos de hielo, sino que es todo un sistema que tiene que ver con el clima, con el clima altoandino, tiene que ver con el propio clima en toda esa zona, tiene que ver con ser cajas de ahorro milenarias en donde con esa agua se alimentan todos ciclos productivos donde son millones de personas las que dependen para su vida cotidiana, para la vida diaria del buen funcionamiento de los glaciares", aseveró Montenegro.

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“Las generaciones que vienen no importan”

Además el ambientalista se refirió a la postura del Gobierno respecto a la sostenibilidad y el legado para las futuras generaciones y lo contrapuso con el discurso oficial. En ese sentido, señaló que "lo más terrible creo y no sé si ha quedado claro en su discurso, es de que no importan las generaciones que vienen”.

“Utilicemos todo ahora, no importa cómo lo hagamos, porque no nos interesa. Es el mensaje Milei: las generaciones que vienen no importan", subrayó.

"Cualquier ley que se haga en nuestro país respecto al ambiente puede ser más estricta, pero no puede volver hacia atrás. Esta es una ley que va hacia atrás, no que es más estricta, por lo tanto es de base ilegal”, consideró Montenegro.

“Cuando se abren las puertas, se abre la puerta tan brutal y torpemente como en este caso, el problema no es una mina, dos o tres, sino que directamente cuando se voltea una ley como esta, prácticamente cualquier ambiente glaciar que antes era un elemento de tipo federal, nacional, va a poder ser decidido por la provincia de San Juan o la provincia de Mendoza. La próxima víctima que espera es la ley de bosques nativos", finalizó.