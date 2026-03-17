El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, informó que instruyó al jefe de Policía para en representación de la fuerza se constituya en querellante particular en la causa por el homicidio del policía Luis Azabal.

Querellante particular

“La muerte del Suboficial Principal Luis Alejandro Azabal no es un hecho aislado. Es la consecuencia directa de años de relativizar la autoridad, de poner en duda el accionar policial y de enviar señales equivocadas frente al delito”, sostuvo el funcionario.

“Por eso tomé una decisión clara, instruí al Jefe de la Policía de Córdoba a que, en representación de la institución, se constituya como querellante particular en la causa que investiga este crimen”, agregó en una publicación de “X”.

“Debemos estar ahí, firmes, acompañando el proceso hasta las últimas consecuencias. No vamos a mirar para otro lado”, subrayó el ministro.

“En Córdoba el que ataca a un policía, ataca al Estado. Y el Estado responde”, insistió Quinteros.

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“¡La obligación es cuidar a los que nos cuidan!”

Además consideró que es necesario “terminar con las ambigüedades, con las excusas y con algunas decisiones judiciales que terminan debilitando a quienes nos cuidan todos los días”.

“A nuestras fuerzas les digo con claridad que no están solos. Hay conducción, respaldo y una decisión política inquebrantable de defenderlos”, enfatizó el ministro.

Y por último concluyó: “¡La obligación es cuidar a los que nos cuidan!”

Días atrás Quinteros cuestionó públicamente la liberación del principal acusado por el asesinato de Azabal.

“Algunas decisiones judiciales generan una preocupación profunda, porque empiezan a instalar en la sociedad la sensación de que la aplicación de la ley puede depender de quién las hace”, aseveró.