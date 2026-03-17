Provincia Unidas no despega: una encuesta mide el escenario electoral del 2027

El relevamiento electoral de cara a 2027 muestra una foto preocupante para los gobernadores de Provincias Unidas y principalmente pone en jaque la posible candidatura de Juan Schiaretti. Mas del 60% de los consultados no los elegiría y perderían la cosecha conseguida en las legislativas pasadas.

La última edición del Termómetro Ciudadano de Opinaia, relevada entre el 3 y el 4 de marzo de 2026 sobre 1.000 casos nacionales, ofrece una fotografía detallada de las tendencias electorales: La Libertad Avanza mantiene el liderazgo y Provincias Unidas —el espacio que articulan Juan Schiaretti, Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro— enfrenta un techo electoral bajo y escasa identificación ciudadana a nivel nacional.

Milei, primero en el escenario retrospectivo

Cuando se pregunta a los encuestados quién votarían si el próximo domingo se repitieran las elecciones presidenciales de octubre de 2023, Javier Milei lidera con el 42% de las intenciones. Lo sigue Sergio Massa con el 21%, Myriam Bregman con el 10%, Patricia Bullrich con el 5% y Juan Schiaretti con el 4%. El 18% restante se declara indeciso.

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Los datos de fidelidad interna muestran que el 78% de quienes votaron a Milei en 2023 lo seguirían eligiendo. Schiaretti, en cambio, retiene apenas el 39% de sus votantes originales en ese escenario.

La serie histórica del sondeo muestra que Milei alcanzó en esta medición uno de sus valores más altos desde que comenzó el seguimiento, mientras el resto de los candidatos opositores oscila sin variaciones significativas.

Pisos y techos: LLA domina, Provincias Unidas con margen acotado

Uno de los módulos más relevantes del estudio mide el potencial electoral de cada espacio político de cara a 2027, distinguiendo entre quienes "seguramente lo votarían", quienes "podrían llegar a votarlo" y quienes "nunca lo votarían".

La Libertad Avanza registra el mayor techo electoral: el 56% de los argentinos lo votaría o podría llegar a hacerlo. De ese total, el 35% afirma que "seguramente" lo elegiría y el 21% dice que "podría llegar a votarlo". Solo el 44% lo descarta de plano.

El peronismo kirchnerista —representado en la encuesta como el espacio de Cristina Kirchner y Axel Kicillof— alcanza un techo del 42%: el 19% lo votaría con certeza y el 22% lo consideraría. Su piso de rechazo es del 58%.

El Frente de Izquierda (Myriam Bregman y Del Caño) llega al 37% de potencial: 9% seguro más 27% posible, con un rechazo del 63%.

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Provincias Unidas obtiene el resultado más acotado: un techo del 35%, compuesto por apenas el 5% que lo votaría con certeza y el 30% que lo consideraría. Su nivel de rechazo es el más alto del cuadro: el 65% afirma que nunca lo votaría.

El espacio cordobés no tracciona fuera de sus bases

Cuando se consulta directamente con cuál espacio político se identifican los encuestados de cara a 2027, La Libertad Avanza (+PRO) concentra el 41% de las adhesiones. El peronismo kirchnerista reúne el 22%, el FIT el 7% y Provincias Unidas el 5%. El 26% restante aún no tiene definida su orientación.

La desagregación por segmentos muestra que la identificación con Provincias Unidas es prácticamente nula entre los votantes del kirchnerismo (2%) y del FIT (4%), y apenas marginal entre quienes votaron a La Libertad Avanza en 2025 (también 4%). Su mayor concentración se da entre los propios votantes del espacio (62%) y, en menor medida, entre los que se definen como "otros" (13%).

En términos de género, los varones muestran una identificación levemente mayor con LLA (48%) frente a las mujeres (34%). Provincias Unidas no registra diferencias relevantes por sexo ni por nivel socioeconómico en los datos disponibles.