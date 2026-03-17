Semana Santa 2026: viajar al exterior puede costar hasta $5 millones y crece el turismo de compras

El fin de semana largo de Semana Santa vuelve a poner en movimiento al turismo argentino. Pero, a diferencia de otros años, cada vez más viajeros miran hacia el exterior, incluso cuando el calendario ofrece apenas cuatro días.

Un relevamiento de Focus Market muestra que los paquetes internacionales presentan fuertes diferencias según el destino, con opciones que van desde poco más de $1,6 millones hasta superar los $5 millones para dos personas. “Se observa un segmento de viajeros que opta por destinos internacionales, incluso cuando el calendario ofrece apenas cuatro días de descanso”, señaló Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market. Según explicó, la decisión responde a “una combinación de factores económicos, logísticos y de preferencias”.

Entre los destinos más elegidos, Brasil se mantiene al tope. Un paquete a Río de Janeiro —con vuelo y hotel tres estrellas con desayuno por tres noches— ronda los $2.833.939 para dos personas, lo que representa un aumento interanual del 37%.

Miami, en cambio, muestra una baja. El mismo paquete se ubica en $5.203.615, con una caída del 13% respecto al año pasado.

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Como alternativa más económica aparece Paraguay. Viajar a Asunción cuesta alrededor de $1.669.180, posicionándose como una opción más accesible dentro de la región.

“El diferencial de precios relativo entre Argentina y algunos destinos cercanos puede jugar a favor de viajar al exterior”, explicó Di Pace. Y agregó: “ En determinados momentos del ciclo cambiario, destinos regionales —especialmente en países limítrofes— resultan competitivos para compras, gastronomía o entretenimiento. En esos casos, el viaje combina turismo con consumo, lo que refuerza su atractivo incluso en estadías cortas”.

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El informe también detecta un fenómeno cada vez más marcado: el turismo combinado con consumo. Miami vuelve a posicionarse como el destino preferido para hacer compras, seguido este año por Paraguay, que desplazó a Chile del segundo lugar. “En esos casos, el viaje combina turismo con consumo, lo que refuerza su atractivo incluso en estadías cortas”, sostuvo Di Pace.

Cómo pagan los argentinos

A la hora de pagar en el exterior, la tarjeta de crédito lidera con el 43% de las preferencias. Le siguen el efectivo (25%) y las billeteras digitales (20%), que continúan ganando terreno.

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“El efectivo mantiene una presencia importante, especialmente en destinos donde hay menor acceso a sistemas electrónicos”, indicó Di Pace. Al mismo tiempo, destacó que “las billeteras virtuales se expandieron en gastronomía, compras minoristas y pagos rápidos”.

Para gastos más elevados, como alojamiento o transporte, las tarjetas de crédito siguen siendo la principal herramienta. Mientras la mayoría sigue optando por destinos nacionales cercanos, cada vez más personas aprovechan la conectividad y el contexto económico para transformar un feriado corto en una experiencia fuera del país.