Identificaron restos de una de las mellizas en La Perla: "Hoy tengo una tía asesinada y otra desaparecida, y no sé cuál es cuál"

A casi 50 años de su desaparición, la Justicia confirmó la identificación de restos óseos hallados en el ex centro clandestino La Perla que corresponden a una de dos hermanas mellizas secuestradas durante la última dictadura. El dato fue comunicado en los últimos días a su familia, que ahora atraviesa el impacto de una certeza parcial: saben que una de ellas fue asesinada allí, pero aún no pueden determinar cuál.

“Es como que la mente entiende, pero el corazón tarda en acomodar”, expresó Fernanda, una de las sobrinas, en diálogo con Punto a Punto Radio (90.7).

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En su caso, el vínculo con sus tías estuvo marcado por la convivencia: tenían apenas seis años de diferencia y compartieron gran parte de su infancia. Por eso, tras la confirmación, lo que apareció fue una “catarata de recuerdos” de momentos cotidianos.

Una certeza parcial: una identificada, otra aún desaparecida

El hallazgo permitió establecer que una de las mellizas estuvo en La Perla, pero todavía no se puede determinar cuál de las dos. “Hoy tengo una tía asesinada y una tía desaparecida, y no sé cuál es cuál”, sintetizó Mariana, quien además fue la persona que recibió el llamado del juzgado.

La investigación se da en un contexto complejo: los restos encontrados forman parte de más de 900 fragmentos óseos recuperados en el predio, muchos de ellos de tamaño mínimo, lo que dificulta su identificación. Hasta el momento, se lograron identificar 18 personas, pero solo 12 tienen nombre. En los otros casos, la falta de muestras de ADN impide avanzar.

Para la familia, la identificación abre una instancia íntima vinculada al duelo. La madre de las entrevistadas había prometido encontrar a sus hermanas, y ahora busca llevar tierra del lugar del hallazgo a la tumba de sus padres.

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Sin embargo, remarcan que el proceso está lejos de cerrarse. “No es que encontramos y ya está. Esto es una señal de que hay que seguir buscando”, sostuvo Mariana, en referencia a los miles de casos que aún no tienen resolución.

Las sobrinas hicieron un llamado concreto: que familiares de personas desaparecidas se acerquen a aportar muestras genéticas. “Hoy podríamos tener más identificaciones si más personas hubieran dado su ADN”, advirtieron.