En abril se abrirá el concurso para seleccionar quien será titular del Juzgado Electoral provincial

Después de Semana Santa, el plenario del Consejo de la Magistratura abrirá el concurso para seleccionar al futuro titular, hombre o mujer, del Juzgado Electoral de la Provincia de Córdoba. Los mismos consejeros deben definir el temario sobre el cual versará la prueba de oposición a la cual se someterán los aspirantes a ocupar el cargo, de gran trascendencia para la vida institucional por la intervención en todos los comicios municipales y provinciales.

La noticia fue confirmada a Perfil CÓRDOBA por la presidenta del Consejo de la Magistratura, Marta Cáceres de Bollati. El organismo es clave en el proceso. De la compulsa surgirá el orden de mérito -y quien lo encabece- para que el Poder Ejecutivo envíe sus pliegos a la Unicameral.

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA. La presidenta del cuerpo, María Marta Cáceres de Bollati tomó juramento a los nuevos integrantes del cuerpo la semana pasada.

Marta Vidal se retira

El Juzgado Electoral de Córdoba fue creado por ley en 1997. Antes, los litigios de compulsas electorales eran resueltos por una junta integrada por magistrados para cada uno de los comicios provinciales y municipales.

La primera en ocupar el cargo fue Marta Vidal. Juró como titular del flamante tribunal el 20 de agosto de 1998. A las dos semanas, el entonces gobernador Ramón Bautista Mestre convocó a elecciones anticipadas para elegir su sucesor el 20 de diciembre del mismo año.

Nunca, excepto para la elección de convencionales constituyentes de 1986 -para elegir a los artífices de la Reforma del ´87- hubo una elección provincial separada de las nacionales. En esos casos, las juntas estuvieron integradas y encabezadas por jueces federales.

Las últimas elecciones provinciales tuvieron un grave traspié durante el escrutinio provisorio que se frenó a la medianoche y se retomó en la madrugada del día siguiente por un problema en el “Turing” un sistema contratado para la elección. Las dudas se despejaron luego en el escrutinio definitivo.

La primera tanda de pliegos de jueces que enviará Mahiques al Senado no tendría candidatos para Córdoba

El Consejo de la Magistratura, dueño de la pelota

Recientemente juraron los miembros titulares y suplentes del Consejo de la Magistratura. Sus debates, acuerdos y votos son gravitantes en cada concurso. Esta ocasión no será la excepción.

Actualmente está integrado por los titulares: María Marta Cáceres de Bollatti (TSJ), el ministro de Justicia Julián Lopez, el legislador Facundo Torres Lima, el fiscal general (Carlos Lezcano asumirá en 1 de abril),un representante por la Academia de Derecho, Laura Battistelli en representación de los magistrados de la Primera Circunscripción y Fernanda Bentancourt, por magistrados del resto de la provincia; y los abogados Federico Arce y Maximiliano Machuca.

Luego, hay diferentes salas para intervenir en cada concurso según la materia. La Electoral está integrada por los siguientes miembros titulares y suplentes: Edgardo Adolfo Ruibal, Carla Paola Moreno, Matías Hernán Diplotti, Mirna Valeria Lozano, Ana Rita Tagliavini, Patricia Inés Enrici, Joaquín Ruiz, Valeria Elisa Mimessi, Angel Rodolfo Zunino, Sofía Andrea Keselman Procupez, Leonardo Fabián Massimino, Marcelo Norberto Cassini, Juan Pablo Miguel, Roxana Beatriz Peredo, Juan Fernando Brugge, Silvia Liliana Díaz, Maximiliano Raijman, Juan Ferrer, Santiago Zarazaga, Lorenzo Luis Barone y Leonardo Oscar L' Argentiere.

Universidades públicas en Argentina: obras frenadas y docentes con varios trabajos

Cómo es el proceso

Una vez que el plenario del Consejo convoque al concurso, fijará las fechas del cronograma del proceso que tiene los siguientes pasos: inscripción de los candidatos, presentación de antecedentes, prueba de oposición, entrevista personal, orden de mérito, impugnaciones y orden de mérito definitivo. El Poder Ejecutivo luego remite los pliegos del primero en la lista a la Unicameral para que la Comisión de Asuntos Constitucionales entreviste al postulante. Luego de un período de impugnaciones, aprueba los pliegos para el nombramiento.

Mucho se ha escrito y analizado sobre la garantía de imparcialidad en todo el proceso. Cuánto pesan los vínculos en el mundo abogadil, los pergaminos, certificados, la solvencia en el examen escrito y cuánto termina decidiendo la entrevista personal a los candidatos, que pondera y define el puntaje final.