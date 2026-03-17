GAMA se relanza con casas que se pueden pagar hasta en 210 cuotas

La desarrollista cordobesa GAMA presentó Casas Gama, un nuevo desarrollo residencial que propone esquemas de financiamiento propios para facilitar la compra de vivienda. El proyecto se ubicará en Barrio Norte 2, con acceso por avenida Luchesse, y contempla la construcción de viviendas desde 75 m².

El esquema comercial incluye un anticipo desde el 10% y financiación de hasta 210 cuotas, con valores que parten desde $488.600 mensuales. En un contexto en el que el crédito hipotecario prácticamente desapareció del mercado y el acceso a la vivienda quedó limitado a un segmento reducido de compradores.

Vuelven los créditos hipotecarios en dólares: quiénes podrán acceder y qué riesgos implican

Según informó la empresa, quienes alcancen el 33% del valor total podrán acceder a la entrega de la vivienda en un plazo estimado de siete meses.

Las casas estarán desarrolladas en una sola planta y contarán con estar-comedor integrado, cocina abierta, dos dormitorios, baño con antebaño y patio con parrilla. El diseño también contempla una estructura preparada para futuras ampliaciones.

En un contexto en el que el crédito hipotecario prácticamente desapareció del mercado y el acceso a la vivienda quedó limitado a un segmento reducido de compradores, la desarrollista cordobesa GAMA presentó Casas Gama, un nuevo desarrollo residencial que propone esquemas de financiamiento propios para facilitar la compra de vivienda.

El proyecto se ubicará en Barrio Norte 2, con acceso por avenida Luchesse, y contempla la construcción de viviendas desde 75 m². El esquema comercial incluye un anticipo desde el 10% y financiación de hasta 210 cuotas, con valores que parten desde $488.600 mensuales.

Según informó la empresa, quienes alcancen el 33% del valor total podrán acceder a la entrega de la vivienda en un plazo estimado de siete meses.

Las casas estarán desarrolladas en una sola planta y contarán con estar-comedor integrado, cocina abierta, dos dormitorios, baño con antebaño y patio con parrilla. El diseño también contempla una estructura preparada para futuras ampliaciones.