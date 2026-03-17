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GAMA se relanza con casas que se pueden pagar hasta en 210 cuotas

La desarrollista presentó un proyecto en Barrio Norte 2 que propone ingreso desde el 10% y esquemas de pago extendidos. Busca ofrecer una alternativa de acceso a la vivienda en un contexto de escaso crédito hipotecario.

Render de Casa Gama
Render de Casa Gama | Cedoc

La desarrollista cordobesa GAMA presentó Casas Gama, un nuevo desarrollo residencial que propone esquemas de financiamiento propios para facilitar la compra de vivienda. El proyecto se ubicará en Barrio Norte 2, con acceso por avenida Luchesse, y contempla la construcción de viviendas desde 75 m².

Render de la cocina en Casa Gama

El esquema comercial incluye un anticipo desde el 10% y financiación de hasta 210 cuotas, con valores que parten desde $488.600 mensuales. En un contexto en el que el crédito hipotecario prácticamente desapareció del mercado y el acceso a la vivienda quedó limitado a un segmento reducido de compradores.

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Según informó la empresa, quienes alcancen el 33% del valor total podrán acceder a la entrega de la vivienda en un plazo estimado de siete meses.

Fabiana Masena en la presentación de casa Gama

Las casas estarán desarrolladas en una sola planta y contarán con estar-comedor integrado, cocina abierta, dos dormitorios, baño con antebaño y patio con parrilla. El diseño también contempla una estructura preparada para futuras ampliaciones.

En un contexto en el que el crédito hipotecario prácticamente desapareció del mercado y el acceso a la vivienda quedó limitado a un segmento reducido de compradores, la desarrollista cordobesa GAMA presentó Casas Gama, un nuevo desarrollo residencial que propone esquemas de financiamiento propios para facilitar la compra de vivienda.

Equipo de la Desarrollista Gama

El proyecto se ubicará en Barrio Norte 2, con acceso por avenida Luchesse, y contempla la construcción de viviendas desde 75 m². El esquema comercial incluye un anticipo desde el 10% y financiación de hasta 210 cuotas, con valores que parten desde $488.600 mensuales.

Según informó la empresa, quienes alcancen el 33% del valor total podrán acceder a la entrega de la vivienda en un plazo estimado de siete meses.

Las casas estarán desarrolladas en una sola planta y contarán con estar-comedor integrado, cocina abierta, dos dormitorios, baño con antebaño y patio con parrilla. El diseño también contempla una estructura preparada para futuras ampliaciones.

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