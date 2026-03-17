4 de cada 10 argentinos considera que el esfuerzo económico actual no vale la pena

El desempleo continúa siendo la principal preocupación de los argentinos, según el Termómetro Ciudadano de Opinaia correspondiente a marzo de 2026. El estudio, realizado entre el 3 y el 4 de marzo sobre 1.000 casos representativos a nivel nacional, muestra que el 56% de los encuestados menciona al mercado laboral entre los principales problemas del país.

Al mismo tiempo, la inflación registra el mayor incremento intermensual del ranking, con una suba de 8 puntos porcentuales respecto de la medición anterior de febrero. "Hoy en día el empleo... ocupa el primer lugar del ranking de preocupaciones, lugar que dos años atrás ocupaba por lejos la inflación", señalo el director de Opinaia Juan Mayol en diálogo con Punto a Punto radio (90,7 FM).

El top 5 de los problemas del país

La pregunta de respuesta múltiple sobre los principales problemas nacionales arroja un ranking encabezado por el desempleo (56%), seguido de la pobreza (51%), la corrupción (49%), la inseguridad (48%) y la inflación (44%).

Desempleo y pobreza registran leves bajas respecto de la medición previa: el primero cae 2 puntos porcentuales y la pobreza 1 punto. La corrupción baja 3 puntos porcentuales. La inseguridad se mantiene estable, sin variación.

"El desempleo es el gran alerta que hoy en día la sociedad tiene, es una luz amarilla fuerte en el horizonte y puede definir el futuro del gobierno", indicó Mayol.

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La inflación es la excepción: sube 8 puntos porcentuales en relación a febrero, el mayor movimiento registrado en el ranking de problemas en esta ola. El dato indica que la preocupación por los precios vuelve a ganar visibilidad en la agenda ciudadana luego de meses de relativa estabilidad en este indicador.

Desempleo, una preocupación transversal

La desagregación por segmentos muestra que la preocupación por el desempleo no es uniforme. Entre las mujeres alcanza el 64%, contra el 48% de los hombres. Por franja etaria, el pico se registra en el segmento de 26 a 35 años, donde llega al 65%, y en los jóvenes de 16 a 25 años (50%).

Según voto en octubre de 2025, la preocupación es más pronunciada entre los votantes de Peronismo (PU), donde alcanza el 77%, y entre los del FIT (75%), mientras que entre los votantes de La Libertad Avanza se ubica en el 53%.

La pobreza también presenta una distribución diferenciada: la preocupan más a quienes tienen menor nivel socioeconómico (D1/D2/E: 54%) y a los votantes del Frente Peronista (61%) y del FIT (76%).

La economía: evaluación negativa en la mitad del país

El módulo de evaluación económica muestra que el 50% de los encuestados califica negativamente la situación económica actual del país. El 32% la evalúa de manera regular y solo el 18% la considera positiva.

La evaluación negativa es más alta entre mujeres (55%) que entre hombres (43%). Por nivel socioeconómico, el segmento D1/D2/E es el más crítico, con el 52% de evaluación negativa. En el extremo opuesto, el 36% de los votantes de La Libertad Avanza evalúa negativamente la economía, frente al 80% entre los votantes del Frente Peronista y el 81% entre los de Provincias Unidas.

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La serie histórica del indicador muestra que la evaluación negativa llegó a superar el 80% en diciembre de 2023, en el inicio del actual gobierno. Desde entonces descendió progresivamente, aunque en los últimos meses oscila en torno al 50%, sin mostrar una tendencia clara de mejora.

Cuando se consulta sobre el futuro de la economía, el 36% cree que mejorará, el 29% que se mantendrá igual y el 35% que empeorará. Comparado con la medición anterior de febrero, la expectativa de mejora cae 3 puntos porcentuales.

La mirada optimista es más frecuente entre los adultos mayores de 61 años (45%), entre los votantes de La Libertad Avanza (73%) y entre los hombres (39%). La visión más pesimista se concentra en los votantes del FIT (66%) y del Frente Peronista (71%).

El 40% de los encuestados considera que el esfuerzo económico actual no vale la pena. El 42% entiende que el esfuerzo vale la pena, pero que las mejoras se verán a largo plazo. Solo el 18% sostiene que las mejoras ya son visibles. Entre los votantes de LLA, el 94% cree que el esfuerzo tiene sentido —ya sea en el corto o largo plazo—, mientras que ese porcentaje cae al 25% entre los votantes del FIT.