Confirmaron que Pablo Laurta debe enfrentar un juicio oral por el doble femicidio de su ex pareja y su suegra

El juez de Control de Violencia Familiar y de Género, Sebastián García Amuchástegui, confirmó la elevación a juicio de Pablo Daniel Rodríguez Laurta, el uruguayo acusado del doble femicidio de su expareja, Luna Giardina, y de su suegra, Mariel Zamudio en octubre del año pasado, en Villa Serrana, Argüello.

En su fallo el magistrado rechazó los argumentos con los cuales la defensora pública, Alfonsina Muñiz. se opuso a las conclusiones de la Fiscalía de Violencia Familia y de Género que investigó el caso.

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Un historial de acoso y muerte

La acusación contra Laurta se divide en tres hechos fundamentales que demuestran una escalada de violencia y hostigamiento.

En enero de 2024 ingresó ilegalmente al patio de la vivienda de las víctimas, trepó al techo, permaneciendo allí varias horas. Violó una orden de restricción vigente dictada por la justicia de Córdoba que le impedía acercarse a ellas. Su exnovia, Luna lo había denunciado por violencia de género.

Horas después de ese incidente, la interceptó en la vía pública. Cuando lo vio, ella intentó huir y la amenazó.

El último y fatal episodio ocurrió el 11 de octubre del año pasado. Ese día entró a la vivienda de las víctimas y según describió el juez en su fallo, actuando con “planificación previa” y a traición, perpetró el doble femicidio utilizando un arma de fuego que llevaba consigo. Después de los crímenes, se llevó al hijo de cinco años que tenía en común con Luna, huyendo hacia la provincia de Entre Ríos, donde fue finalmente detenido.

Por los hechos narrados, Laurta debe responder a la Justicia de Córdoba por los siguientes delitos: Desobediencia a la autoridad y Violación de domicilio, Amenazas, Homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género (femicidio) en perjuicio de su ex pareja, Luna Giardina y Homicidio calificado por alevosía y violencia de género en perjuicio de su ex suegra, Mariel Zamudio.

El juez destacó que el imputado actuó bajo alevosía, buscando asegurar la muerte de las víctimas sin riesgo para su persona, aprovechando que ambas estaban desprevenidas y en estado de indefensión. La resolución subraya que el accionar tenía un doble propósito: terminar con la vida de las mujeres y apoderarse del menor y trasladarlo fuera del país.

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Sigue en Concordia

Pablo Rodríguez Laurta continúa detenido en Concordia, Entre Ríos, desde el 12 de febrero pasado. Fue trasladado hasta esa ciudad a pedido de la Justicia entrerriana que investiga su participación en el crimen del remisero Martín Sebastián Palacio. En los tribunales de esa provincia afronta la acusación por presunto homicidio criminis causae.

A su regreso a Córdoba, continuará alojado en el complejo penitenciario de Cruz del Eje aislado en una celda.