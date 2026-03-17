El costo de la construcción en Córdoba ya supera los 800.000 pesos

El Índice del Costo de la Construcción de Córdoba (ICC-Cba) registró en febrero de 2026 una suba mensual del 1,7% y acumuló un incremento interanual del 22,4%, según datos oficiales. En ese contexto, el valor del metro cuadrado alcanzó los $855.977,6.

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El indicador mide las variaciones en el costo de construir una vivienda social tipo en la ciudad de Córdoba. Para su cálculo, se toman en cuenta tres componentes principales: materiales, mano de obra y varios, que en conjunto conforman el nivel general del índice.

El capítulo de materiales incluye 123 insumos, mientras que mano de obra contempla seis categorías y el apartado varios incorpora otros 11 elementos. En total, el índice releva 140 componentes vinculados al proceso constructivo.

La vivienda modelo considerada tiene una superficie de 50,25 metros cuadrados e incluye cocina-comedor, dos dormitorios y baño. Está construida con mampostería de bloque cerámico, revoque grueso y fino, pisos de cerámica y techo de losa.

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Entre los supuestos metodológicos, se establece que la obra es realizada por un particular y que los precios relevados son finales, es decir, incluyen el IVA. Además, se contempla la contratación de profesionales para el diseño y dirección técnica, junto con los costos de conexión y consumo de servicios básicos durante el mes de ejecución.

El cálculo no incluye el valor del terreno, los costos de flete de los insumos ni las obras de infraestructura como redes de servicios o apertura de calles. Tampoco se consideran gastos asociados al entorno donde se desarrolla la construcción..