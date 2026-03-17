De Loredo redobló la apuesta a Juez y Bornoroni: “Ellos juegan una semifinal; yo los espero en la final”

Rodrigo de Loredo ratificó en radio su candidatura a gobernador de Córdoba para 2027 y propuso una primaria abierta, corta y autofinanciada entre las fuerzas opositoras como método para definir una candidatura unitaria. El problema es que la propuesta ya nació rechazada.

Consultado por la iniciativa, Juez fue lapidario: "No voy a los bailes de cuarteto, menos voy a ir a una fiesta electrónica", dijo el senador, y agregó que "la gente no está pensando en eso, la gente habla de la corrupción en Córdoba, no me pregunta por las candidaturas”. Bornoroni, por su parte, fue igualmente tajante: "Nosotros somos La Libertad Avanza y vamos a tener candidatos. De Loredo seguramente está hablando del radicalismo; bueno, que las internas del radicalismo se ordenen en el radicalismo", disparó el presidente del partido libertario en la provincia.

El trasfondo del rechazo tiene, además, una ironía que no pasó inadvertida. Tanto Bornoroni como Juez acompañarán en el Congreso la eliminación de las PASO nacionales, y desde sus entornos recordaron que el propio De Loredo votó a favor de la suspensión de las primarias durante su reciente paso por la Cámara de Diputados.

Provincia Unidas no despega: una encuesta mide el escenario electoral del 2027

Pese a ello, De Loredo defendió la propuesta en Punto a Punto Radio 90.7 con el argumento de la coherencia ideológica: si el gobierno nacional les pide a empresas e industrias que compitan en una economía abierta, la oposición cordobesa también debería estarlo. "Ofrezco un método. El método va muy de la mano con el discurso de época", explicó. "Si nosotros organizamos una primaria, el pueblo de Córdoba participa masivamente". Y fue taxativo sobre su propia posición: "Mi candidatura es irreductible".

El escenario de fondo es más complejo que el de la mera disputa de egos. Juez y Bornoroni sellaron la conformación de una "mesa opositora" al peronismo cordobés en la que De Loredo, quien vuelve al llano tras cumplir su mandato, no está sentado. La alianza incorporó además al radical Luis Picat, quien se sumó al bloque de LLA en Diputados, y tiene como potenciales integrantes a la diputada Soledad Carrizo y a la patricista Laura Rodríguez Machado.

Juez, según fuentes al tanto de las conversaciones, enfrió su propia candidatura para esperar la decisión de Bornoroni, con un objetivo que los une: desdibujar a De Loredo. El senador interpreta que el libertario representa en Córdoba al ala del Gobierno nacional que quiere ganar provincias y derrotar gobernadores peronistas, lo que hace de Bornoroni un socio estratégico de primer orden.

4 de cada 10 argentinos considera que el esfuerzo económico actual no vale la pena

Desde el llano, De Loredo no ignora el cerco. En la entrevista reconoció que Bornoroni "fue subestimado por todos, me incluyo" y destacó su capacidad para desplegar La Libertad Avanza en todo el territorio provincial. Pero también cargó con ironía: "Bornoroni tiene otras ocupaciones. Luis y Gabriel están jugando una semifinal; yo los espero en la final", dijo.

Y cerró con una lectura estratégica que su entorno repite como un mantra: la fragmentación opositora es el mejor aliado histórico del peronismo cordobés. "El secreto del peronismo fue que haya dos candidatos opositores durante más de 20 años y ellos pasar por el medio", remarcó.

Desde los sectores de Juez y Bornoroni aplican la estrategia del ninguneo como regla hacia adentro del armado y evalúan arrinconar a De Loredo con los plazos: el entorno libertario habría fijado julio como fecha límite para que el radical defina si se suma a la coalición o queda afuera, cuenta regresiva que ya le hicieron saber a algunos emisarios radicales.

De Loredo, por su parte, no da señales de ceder. "Falta tiempo", repitió varias veces en la entrevista. "Yo sigo con esta firmeza que no va a cambiar, hablándole al ciudadano de Córdoba".