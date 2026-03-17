L’Étape Argentina activa el turismo deportivo en Córdoba con mas de 2.500 ciclistas

Córdoba comenzó la cuenta regresiva para una nueva edición de L’Étape Argentina by Tour de France, la competencia internacional que se disputará este domingo y reunirá a más de 2.500 ciclistas de todo el país y del exterior. La carrera, inspirada en el tradicional Tour de France, tendrá largada y llegada en el Centro de Convenciones Córdoba.

El evento forma parte de un circuito global que replica el espíritu de la histórica competencia francesa en distintos puntos del mundo, pero adaptado a ciclistas amateurs y aficionados. La propuesta combina exigencia deportiva con una experiencia turística que recorre algunos de los paisajes más representativos de la provincia.

En diálogo con Punto a Punto Radio, en el programa “Es por acá”, se destacó el impacto que este tipo de eventos genera en la economía local. La llegada de participantes implica movimiento en hotelería, gastronomía y servicios, además de una fuerte difusión de Córdoba como destino internacional.

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“Van a llegar alrededor de 2.500 personas, donde se van a alojar, donde van a recorrer, donde se va a difundir las rutas de la provincia”, señalo Ariel Bogdanov, durante la cobertura, al tiempo que remarcó la importancia de consolidar a la provincia dentro del calendario global de eventos deportivos.

Desde la organización explicaron que la carrera está pensada como una experiencia integral, con estándares internacionales en logística, seguridad y servicios para los participantes. “Es una carrera organizada con sello Tour de France, para cicloturistas y aficionados”, detalló el director del evento, Fernando Soldadini.

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El operativo previsto contempla rutas cerradas y un despliegue de seguridad para garantizar el normal desarrollo de la competencia. Además, durante los días previos funcionará el L’Étape Village en el Centro de Convenciones, con actividades abiertas al público, stands y propuestas gastronómicas.

Inscripción, costos y circuitos

La competencia contará con dos circuitos adaptados a distintos niveles de preparación. El recorrido largo, de 134 kilómetros, incluirá tramos exigentes como el Camino del Cuadrado y el Valle de Punilla, mientras que el circuito corto, de 64 kilómetros, atravesará sectores como La Calera y el paredón del dique San Roque.

En cuanto a la inscripción, los valores varían entre $279.000 para el kit estándar y $438.000 para el kit full, en línea con otros eventos de ciclismo de gran escala. El paquete básico incluye jersey oficial, identificación, número de bicicleta, chip de cronometraje, kit de competencia, bidón, obsequios de patrocinadores, acceso a puntos de hidratación, asistencia mecánica, cobertura médica y medalla finisher para quienes completen el recorrido.

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El kit full, en tanto, suma todos los beneficios del estándar e incorpora una mochila oficial, accesorios adicionales y beneficios exclusivos dentro del evento, pensados para mejorar la experiencia de los participantes.

La realización de este evento se suma a una agenda creciente de espectáculos y competencias internacionales en Córdoba. En ese contexto, la provincia busca consolidarse como un polo de atracción para el turismo deportivo, combinando infraestructura, paisajes y capacidad organizativa en una misma propuesta.