Flores: entre la autocrítica y la ilusión tras el triunfo de Instituto

Instituto volvió a sonreír en Alta Córdoba con un triunfo trabajado 2-1 ante Independiente, y tras el partido el entrenador Diego Flores dejó definiciones que mezclan autocrítica, satisfacción y una idea clara de crecimiento progresivo.

El DT 'glorioso' puso el foco en un aspecto que considera clave: la actitud. Según explicó, el equipo recuperó una identidad que se había diluido en partidos anteriores. En ese sentido, sostuvo que “lo actitudinal de este grupo es un punto fuerte. También lo demostramos ante Talleres y Unión, más allá de las derrotas. Fuimos intensos, peleamos”, y remarcó que incluso “no estando en nuestro mejor día, el equipo estuvo presente e intenso contra un rival muy duro”.

El 'Traductor' valoró especialmente la reacción tras el gol, destacando que el equipo “de nuevo… estuvo intenso, peleó”, una señal de carácter que empieza a repetirse. En una lectura más amplia, combinó elogio y análisis: si bien reconoció que “hay una regularidad en lo actitudinal”, también advirtió que el crecimiento futbolístico todavía está en construcción.

Un mapa de acentos nuevos en las inferiores de Córdoba

En ese punto, el entrenador fue claro al mezclar diagnóstico y proyección. Consideró que el equipo “va en buen camino”, aunque advirtió que “no nos podemos relajar”, porque aún quedan aspectos por pulir para lograr una regularidad integral y no solo momentos aislados de buen juego.

Consultado por el rendimiento general en este inicio de ciclo, Flores mantuvo una postura equilibrada: reconoció avances, pero insistió en que “falta mucho”. En tono autocrítico, enumeró aspectos a mejorar —circulación, profundidad y pelota detenida—, aunque también rescató que, en una zona competitiva, el equipo “ha estado muy a la altura” en estos primeros seis partidos.

Otro de los ejes de su análisis fue la identidad táctica.

El DT aseguró que no hay una diferencia marcada entre jugar de local o visitante, ya que observa “patrones muy parecidos” en ambos contextos. Incluso, destacó el volumen ofensivo generado en encuentros anteriores, como ante Talleres o frente a San Lorenzo, más allá de los resultados.

"Si a Fernando (Alarcón" le sacás el error ante Unión tiene mucha solidez defensiva. Tiene huevos para jugar. Hay que bancar estos momentos”, explicó el DT.

En cuanto al funcionamiento colectivo, Flores resaltó el “espíritu” del equipo, algo que —según explicó— se refuerza con las victorias, pero que ya venía observando. “Este grupo entrena bien, está unido y va a crecer”, afirmó, señalando que ese proceso ahora gana credibilidad con los resultados.

De cara al futuro inmediato, el entrenador evitó definiciones tajantes sobre el once inicial para el próximo compromiso ante Boca. “Es muy pronto”, aclaró, aunque dejó en claro que el análisis del rival y del propio rendimiento será clave para definir la estrategia.

El renacer de Instituto con Diego Flores

Flores construyó un discurso híbrido entre la satisfacción por el triunfo y la cautela de un proceso en marcha: celebró la actitud como base, reconoció avances concretos y, al mismo tiempo, subrayó que el verdadero desafío será sostener y profundizar ese crecimiento.



