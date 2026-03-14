Un mapa de acentos nuevos en las inferiores de Córdoba

Córdoba siempre tuvo algo de cantera y algo de promesa. Una ciudad que respira fútbol incluso cuando no hay pelota. Durante décadas se repitió una frase que ya parece parte de nuestro paisaje: Córdoba es cuna de campeones. De sus barrios salieron jugadores que aprendieron primero a gambetear entre veredas rotas y después en estadios llenos como el Mario Kempes. Pero las canteras, como las ciudades, también cambian. Y a veces lo hacen en silencio.

En la actualidad, en las divisiones inferiores de Talleres, Belgrano e Instituto se dibuja un pequeño mapa del continente. No es un fenómeno masivo ni una revolución ruidosa. Es más bien un detalle: un matiz. En el ‘Matador’ hay juveniles que llegaron desde Colombia, Ecuador, Puerto Rico y China; en el ‘Pirata’ hay un haitiano y un venezolano; y en la ’Gloria’ un peruano. Distancias largas para chicos que todavía están aprendiendo a afeitarse y que, sin embargo, ya viven con la obsesión profesional de llegar a Primera División.

“Vamos, Mami, a ganar”, la arenga que llenó de ternura un partido de la Liga Cordobesa

Los sueños se forjan con distintas tonadas.

En una pensión, en una cancha auxiliar, en un entrenamiento bajo el sol de la siesta cordobesa, los distintos acentos se mezclan con el cordobés, con el “culiá...” que inevitablemente termina pegándose como el polvo de la cancha. El fútbol también se aprende así: por contagio.

También dicen que “las historias verdaderas suelen empezar en los márgenes, donde nadie está mirando todavía”. Y las inferiores del fútbol tienen algo de eso, un territorio de futuro donde todo todavía es posibilidad. Soñar, de eso se trata, sin que importe la tonada.

Que haya chicos de otros países entrenando en Córdoba no cambia la esencia de la ciudad futbolera. Pero sí agrega una capa nueva: la del roce internacional, la de la ilusión que cruza fronteras. Porque mientras los grandes estadios discuten campeonatos, en las canchas de entrenamiento se juega otro torneo, más silencioso y más largo. Las ilusiones de convertirse, algún día, en otro nombre dentro de esa vieja tradición que Córdoba repite con orgullo; la de seguir siendo, pese a todo, una fábrica de futbolistas. Una cuna de campeones.

En la siguiente enumeración, no se incluyó a Estudiantes de Río Cuarto por falta de respuesta desde el club.

Amy Fleurilus sobrevivió a un terremoto y hoy sueña con debutar en Belgrano

Los “foráneos” albiazules

En agosto del año pasado hubo una especie de revolución con la llegada del marcador central Gian Franco Padilla Lastra a Talleres. Es que en Ecuador, su país, dicen que es el próximo Piero Hincapié. El juvenil derecho llegó a la ‘T’ proveniente de Leones FC. Actualmente juega en la Cuarta división del Albiazul que milita en AFA.

Otro de los futbolistas que le dan un matiz a las formativas de la ‘T’ es el colombiano Jhon Edwin Rosero Castillo. Llegó desde la Academia Palmira Salazar, juega en la Quinta división del torneo de AFA y tiene un pasado por una Academia de la Juventus. No es el único “cafetero” en barrio Jardín. El mediocampista Simón Andrés Monterroza Tamara juega en la Cuarta división del certamen de AFA.

En el Centro de Formación Talleres (CFT) hay decenas de jóvenes de distintos puntos del país y del mundo, que encuentran mucho más que un lugar donde entrenar. Incluso hay futbolistas que llegan para vivir la experiencia Talleres, completando un ciclo anual, como es el caso de Xiaoyu Yang, que llegó desde China, y juega en la Primera de la Liga Cordobesa, y del puertoriqueño Sebastián Monteagudo Santos, que está jugando en la Quinta de la LCF. El año pasado desde Puerto Rico también tuvieron esta experiencia Raúl Monteagudo y Diego Semprit Serrano. Hoy sólo continúa Sebastián.

Gian Padilla y Jhon Rosero con las casacas albiazules.

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‘Piratas’ con pasaporte

En Belgrano hay dos jugadores y los dos dan de qué hablar. En Perfil Córdoba contamos la historia de Amy Fleurilus, quien sobrevivió al terremoto en Haití en el 2010. Por su nivel, todavía resalta. En la actualidad, el delantero forma parte del Belgrano sub-20 que está jugando la Copa Libertadores en Ecuador.

Mientras que Raynier Mecia Aponte, categoría 2006, llegó desde Venezuela y se consagró campeón el año pasado con la Cuarta celeste en AFA. Antes de arribar al predio de Villa Esquiú (2023) jugaba en Caracas FC.

Raynier Mecia Aponte y Amy Fleurilus en el 'Pirata'.

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El peruano ‘glorioso’

En Instituto hay un solo jugador extranjero. Se trata de Tomer Wiesner. ‘Tomi’, que juega en la Cuarta de AFA de la ‘Gloria’, es peruano, pero tiene la ciudadanía argentina. Actualmente está lesionado. Es lateral izquierdo, mide 178 centímetros y supo ser convocado para la Selección sub-17 de Perú. Previo a su llegada a Córdoba jugó en Hapoel Jerusalén de Israel.

¿Qué pasa en Racing?

“No tenemos jugadores extranjeros en inferiores”, contó Alejandro Gómez, miembro de la Comisión Directiva de Racing de Córdoba, que está a cargo de las Divisiones Inferiores. El dirigente le informó a Perfil Córdoba: “No es que no nos interesa sumar, es que, en inferiores, todos los jugadores menores de 18 años, para poder registrarlo en tu club hay mucha burocracia por parte de la Liga. Para registrarlo hay muchos ítems, te piden muchas cosas. Por eso, nosotros apuntamos a que si viene un jugador extranjero que sea mayor de edad”.