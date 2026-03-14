Utrera: “Milei está construyendo una defensa moral del ajuste para justificar el costo social de las reformas”

La conferencia que Javier Milei dio esta semana ante inversores en JP Morgan, en Nueva York, dejó una señal política y económica que va mucho más allá de la polémica que generaron sus críticas a empresarios argentinos. En la visión del economista Gastón Utrera, el núcleo del mensaje estuvo en otro plano: la construcción de una “defensa moral” del ajuste económico que impulsa el Gobierno.

Utrera, quien participó activamente en los debates de la reforma laboral representando a sectores productivos de Córdoba y que llevó propuestas al Congreso junto a cámaras empresarias, considera que el discurso presidencial tiene una clave de lectura que explica cómo está pensando el oficialismo las reformas hacia adelante.

“Más allá de los dos minutos que generaron toda la repercusión mediática (al ataque contra Paolo Rocca y Madanes Quintanilla), lo importante del discurso es cuando Milei enfoca su discurso en filosofía y moral en la política. Ahí está construyendo el marco conceptual de lo que está haciendo con la economía”, explicó Utrera en el Desayuno de Coyuntura de Punto a Punto realizado en Once 11.

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Según el análisis de Utrera, el presidente se apoya en el concepto de “destrucción creativa”, desarrollado por el economista Joseph Schumpeter, para explicar el proceso económico que impulsa. La lógica es: la apertura de la economía y la eliminación de regulaciones provocan inevitablemente la desaparición de actividades y empleos en algunos sectores, mientras que otros comienzan a expandirse.

“Lo que plantea Milei es que al abrir la economía y sacar regulaciones va a haber creación de negocios y destrucción de otros. Los empleos que se pierden en sectores protegidos deberían reasignarse después en otros sectores”, explicó Utrera.

Sin embargo, en los modelos económicos tradicionales, ese proceso aparece “como automático” en la lógica de Milei pero el economista advierte que en la realidad intervienen factores clave que muchas veces quedan fuera de esos esquemas. Uno de ellos es el tiempo: la reasignación de recursos y empleo puede tardar años, y ese período de transición puede tener consecuencias sociales y políticas significativas.

El otro factor es la geografía: un empleo industrial que se pierde en el Gran Buenos Aires o en un polo industrial del interior no necesariamente se traslada de manera inmediata hacia sectores como la minería o el petróleo, que se desarrollan en otras regiones del país.

Utilitarismo, eficiencia y moral

Para Utrera, el discurso de Milei combinó tres planos argumentales. El primero es utilitarista: “el presidente sostiene que el balance final será positivo porque el número de beneficiarios superará al de perjudicados. En esa lógica, puede haber cientos de trabajadores que pierdan su empleo en un sector, pero millones de consumidores que se benefician con precios más bajos”, explicó.

El segundo plano es la eficiencia económica. “Al eliminar protecciones y subsidios implícitos, los recursos productivos se trasladarían hacia actividades más competitivas, lo que impulsaría el crecimiento”, señaló Utrera.

Pero el tercer nivel es el que, según Utrera, resulta más relevante políticamente: la defensa moral del proceso. “Milei está diciendo que esto no sólo es eficiente desde el punto de vista económico. Está diciendo que es lo que hay que hacer, que es moralmente correcto”, sostuvo. Ese planteo aparece acompañado por referencias filosóficas que el propio mandatario incorporó en su exposición, desde el pensamiento clásico hasta el estoicismo.

Según el economista, ese marco filosófico cumple una doble función. Por un lado, funciona como una justificación interna del programa económico, incluso frente a las consecuencias sociales que pueda generar en el corto plazo. “Es una manera de convencerse a sí mismo de que, aunque haya destrucción de empleo, igual hay que hacerlo porque es lo correcto. Con eso Milei busca dormir tranquilo”, explicó Utrera.

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Por otro lado, el discurso también es un mensaje hacia el sistema político y hacia los mercados. “Lo que está diciendo es: no me voy a mover un centímetro de este camino. Estoy convencido de que es lo correcto y voy a seguir adelante”, planteó.

En su exposición ante inversores, Milei también mencionó los sectores donde proyecta mayores oportunidades de negocio en Argentina. Entre ellos señaló petróleo, gas, minería, agro, economía del conocimiento y sector financiero. Para el economista, ese listado de sectores refleja claramente hacia dónde el Gobierno quiere mover la estructura productiva del país.

Los datos de actividad económica muestran que ese proceso ya comenzó a manifestarse, aunque de forma muy desigual entre sectores. “Las actividades vinculadas a energía y minería muestran tasas de crecimiento de dos dígitos, mientras que el sector agropecuario también registra una mejora. En cambio, la industria y el comercio siguen mostrando caídas, lo que evidencia la reconfiguración productiva que plantea el programa económico”, sostuvo Utrera.

El problema de la transición

El gran interrogante es cuánto tiempo llevará el proceso de transición entre los sectores que pierden actividad y aquellos que comienzan a crecer. “En los modelos económicos todo ocurre de manera instantánea, pero en la realidad no”, explicó Utrera en su exposición. Esa transición puede extenderse durante varios años y generar tensiones sociales importantes, especialmente en regiones donde la industria o el comercio concentran gran parte del empleo.

Desde el punto de vista político, ese factor es clave. “Una transición que dure cuatro años puede ser muy difícil para cualquier proyecto político, porque cuando llega la elección todavía estás en medio del costo del ajuste”, señaló.