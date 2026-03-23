El empleo informal supera el 43% según la UBA

Según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en el segundo trimestre de 2025 la tasa de empleo informal llegó al 43,2%, lo que implica que más de cuatro de cada diez trabajadores se desempeñan sin acceso a derechos laborales ni cobertura de la seguridad social.

El dato no sólo refleja la magnitud del fenómeno, sino también su evolución reciente: en comparación con el mismo período de 2024, la informalidad aumentó 1,6 puntos porcentuales, consolidando una tendencia levemente ascendente en los últimos meses.

La serie muestra que, tras cierta estabilidad durante 2024, el indicador volvió a crecer en 2025. En el segundo trimestre del año pasado la tasa era del 41,6%, luego subió al 42,6% en el tercer trimestre, se mantuvo en torno al 42% hacia fines de ese año y comienzos de 2025, y finalmente escaló al 43,2% en el último dato disponible.

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Este recorrido evidencia un mercado laboral que no logra recuperarse en términos de calidad del empleo, aun cuando pueda registrar mejoras en otros indicadores.