Caen las ventas de libros hasta un 20% en 2025

En Argentina, la venta de libros viene mostrando una caída sostenida en los últimos años, profundizada especialmente durante 2024. Según datos de la Cámara Argentina del Libro, cerca del 80% de las editoriales registró una baja en sus ventas, en muchos casos significativa.

Este fenómeno está directamente relacionado con el contexto económico: la pérdida del poder adquisitivo, el aumento de los costos de producción —como el papel y la impresión— y la menor capacidad de consumo hacen que el libro pase a ser un gasto no prioritario para gran parte de la población.

Además, no solo se venden menos libros, sino que también se producen menos. Se redujo la cantidad de títulos publicados y las tiradas son más chicas, en un intento del sector editorial por adaptarse a un escenario de incertidumbre.

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Sin embargo, esto no significa que haya menos interés por la lectura. Por el contrario, muchos lectores buscan alternativas más accesibles, como libros usados, ferias o formatos digitales.

En síntesis, la industria editorial atraviesa un momento complejo: caen las ventas y la producción, pero se mantiene el interés por leer, reflejando una adaptación del público frente a las dificultades económicas.