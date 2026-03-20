Crimen de turistas francesas: nuevos estudios genéticos

La causa por el doble crimen de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Mounmi, asesinadas en julio de 2011 en la provincia de Salta, registró en los últimos días un avance considerado clave por los investigadores. Autoridades judiciales confirmaron la localización de hisopados que habían sido tomados oportunamente a las víctimas y que permitirán la realización de nuevos estudios genéticos con tecnología actualizada.

De acuerdo con la información difundida viajó recientemente al Laboratorio de Huellas Genéticas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para gestionar el traslado de las muestras preservadas desde hace más de una década.

El requerimiento formal del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta a la UBA se realizó el 11 de febrero. Un mes más tarde, el 11 de marzo, las autoridades del laboratorio universitario respondieron de manera afirmativa y confirmaron que en sus instalaciones se encontraban hisopados correspondientes a Bouvier y Mounmi. Ese hallazgo reabre la posibilidad de un análisis mucho más detallado que el disponible al momento de los hechos.

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Según explicó el MPF salteño, la detección de estas muestras fue posible luego de un riguroso trabajo de trazabilidad sobre las actas de secuestro y las constancias de remisión de los elementos secuestrados en el marco de la investigación. Personal de la Unidad Fiscal y del CIF realizó un inventario y ordenamiento general del material, proceso que permitió localizar finalmente los hisopados.

Las autoridades remarcaron que estas evidencias son de gran relevancia, ya que su análisis, sujeto al estado de conservación de las muestras, permitirá aplicar técnicas genéticas que no estaban disponibles en 2011. La expectativa es que los nuevos estudios permitan obtener información más precisa y eventualmente cotejarla con perfiles genéticos ya detectados con anterioridad.

Perfiles genéticos masculinos identificados en estudios previos en Argentina.

Un perfil genético femenino detectado en laboratorios franceses durante la investigación internacional.

La posibilidad de comparar las nuevas pericias con esos perfiles podría aportar elementos decisivos para esclarecer las circunstancias del doble homicidio y eventuales responsabilidades aún no determinadas, en una causa que generó impacto tanto en Argentina como en Francia.