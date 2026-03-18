Córdoba: Los restos de cinco personas desaparecidas encontrados fueron identificados

Los restos de 12 personas desaparecidas fueron encontrados en el centro clandestino de detención La Perla, en Córdoba, y en las últimas horas se dieron a conocer los nombres de seis de las víctimas que lograron ser identificados.

Los nombres fueron difundidos por la Asociación H.I.J.O.S Córdoba, que detalló las identificaciones. El proceso, estuvo a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que llevó adelante el procedimiento a través de exámenes y notificaciones formales, las cuales continuarán hasta finalizar con el total.

Los análisis se realizaron en colaboración con el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba.

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Entre los restos de los 12 encontrados, se encuentran Eduardo Jorge Valverde Suárez, Oscar Reyes, Ramiro Bustillo, una de las mellizas Carranza (Adriana o Cecilia), Raúl Oscar Ceballos Canton, y Ramiro Bustillo Rubio. Todos ellos se sumaron a los de Mario Alberto Nívoli, cuya identidad ya había sido difundida, de acuerdo con lo indicado por El Doce.

El Juzgado Federal N° 3 de Córdoba comunicó esta semana que se logró la identificación genética de 12 personas que estaban desaparecidas, a partir de restos hallados durante excavaciones realizadas el año pasado en terrenos de la Guarnición Militar de La Calera, donde funcionó el centro clandestino de detención La Perla.