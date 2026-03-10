Identificación histórica en Córdoba: recuperaron los restos de 12 víctimas del centro clandestino La Perla

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación confirmaron la identificación de los restos de doce personas que fueron víctimas de la última dictadura cívico-militar en el centro clandestino de detención La Perla, en la provincia de Córdoba. Al momento, los hallazgos se produjeron en una zona de fosas comunes dentro del predio que perteneció al Tercer Cuerpo de Ejército.

Sus trabajos de excavación y análisis genético permitieron poner nombre a restos que habían permanecido como NN durante décadas. Así también, la investigación contó con la intervención del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, quien notificó formalmente a los familiares de las víctimas.

A partir de los registros oficiales, los restos fueron encontrados en un sector del campo conocido como “La Ocho”, donde los peritos forenses trabajaron meticulosamente para recuperar material genético degradado.

Tras la labor del EAAF, los identificados fueron hombres y mujeres secuestrados en operativos realizados en Córdoba y localidades cercanas durante 1976. Las pericias determinaron que las víctimas presentaban lesiones compatibles con impactos de armas de fuego, confirmando la metodología de ejecución utilizada.

Los restos óseos humanos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)

Las excavaciones iniciaron en septiembre de 2025 en la Loma del Torito

El equipo de peritos utilizó tecnología de georradar y análisis de suelos para detectar remociones de tierra no naturales antes de proceder a la apertura de las fosas. Una vez recuperados, los restos fueron trasladados al laboratorio central del EAAF en la ciudad de Buenos Aires.

Allí se realizaron estudios osteométricos para determinar edad, sexo y estatura, además de análisis odontológicos que permitieron complementar la información obtenida mediante el cotejo de ADN mitocondrial y nuclear.

Notificación a los familiares y procedimientos legales

El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja notifica a las familias antes de divulgar nombres. Se trata de resultados parciales, con más análisis en curso y llamados a actualizar datos genéticos para futuras identificaciones.

Su documentación judicial indica que las doce víctimas fueron vistas por última vez en los galpones de detención de La Perla antes de ser "trasladadas", eufemismo utilizado por los militares para referirse a los asesinatos. La identificación de estos restos aporta evidencia física irrefutable sobre el destino final de los desaparecidos.

El predio de La Perla, ubicado a la vera de la Ruta Nacional 20 que une Córdoba con Villa Carlos Paz, funcionó bajo la jurisdicción de la Cuarta Brigada de Infantería Aerotransportada. El informe técnico final del EAAF sobre este grupo de víctimas fue incorporado como prueba documental en las causas por delitos de lesa humanidad.

