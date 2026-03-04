Hallaron restos de un océano de hace 23 millones de años, tras una perforación 500 metros bajo el hielo de la Antártida

Un equipo internacional de científicos logró identificar restos de un antiguo océano que existió hace aproximadamente 23 millones de años, luego de realizar una perforación a 500 metros bajo el hielo de la Antártida. El hallazgo aporta nueva evidencia sobre cómo era el clima del planeta en el pasado remoto y cómo evolucionaron las capas de hielo en el extremo sur del mundo.

Los análisis preliminares indican que, durante el período Mioceno temprano, la región que hoy se encuentra cubierta por hielo, estaba ocupada por aguas oceánicas relativamente templadas.

¿Quién realizó la perforación y por qué?

La perforación fue llevada a cabo por investigadores vinculados al Relevamiento Antártico Británico (British Antarctic Survey) en colaboración con universidades europeas y norteamericanas, en el marco de un proyecto científico orientado a reconstruir la historia climática de la Antártida.

Hallaron restos de un océano de hace 23 millones de años en la Antártida

Durante dos meses, un equipo de 29 especialistas trabajó en turnos continuos para atravesar más de medio kilómetro de hielo utilizando un sistema de agua caliente. Una vez alcanzada la base, descendieron tuberías hasta llegar a los sedimentos acumulados durante eones bajo la capa helada.

El objetivo central fue extraer núcleos de sedimento marino atrapados bajo la capa de hielo para analizar su composición y determinar qué condiciones ambientales predominaban en esa época.

El jefe del proyecto SWAIS2C, James Whitmore, explicó: “Cuando comenzamos a analizar los sedimentos, encontramos microfósiles marinos y estructuras minerales que solo pueden formarse en ambientes oceánicos abiertos. Eso nos confirmó que hace 23 millones de años aquí había un mar activo, no una plataforma de hielo como la actual”.

Los científicos explicaron que este tipo de hallazgos es clave para comprender cómo respondió la capa de hielo antártica a cambios climáticos pasados. Durante el Mioceno, el planeta atravesó fluctuaciones térmicas que modificaron la extensión de los glaciares, y estos antecedentes sirven como referencia para proyectar escenarios futuros ante el calentamiento global actual.

Hallaron restos de un océano de hace 23 millones de años, tras una perforación 500 metros bajo el hielo de la Antártida

La evolución geológica de la Antártida y posibles transformaciones en las futuras décadas

Además de aportar datos sobre la evolución geológica de la Antártida, el descubrimiento podría ayudar a mejorar los modelos que estiman la estabilidad de la capa de hielo antártica frente al aumento de la temperatura global.

Si en el pasado remoto el hielo retrocedió lo suficiente como para permitir la presencia de un océano en esa región, los investigadores sostienen que entender ese proceso resulta fundamental para anticipar posibles transformaciones en las próximas décadas.

