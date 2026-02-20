El 22 de febrero se cumple el 58 aniversario de la creación de la Estación Antártica Rusa Bellingshausen, llamada así en honor al gran navegante ruso y líder de la expedición, Fabian Gottlieb Benjamin von Bellingshausen. El buque insignia Vostok y de la goleta Mirny componían la misión naval que el 28 de enero de 1820 descubrió el sexto continente y añadió 29 nuevas islas al globo.

El pasado 13 de febrero se conmemoró el 70º aniversario de la fundación de la primera base científica nacional en el continente blanco - Mirny. Esta fecha marca el inicio de la investigación regular rusa en esta región.

En la etapa inicial, la actividad de los exploradores polares se centró en la construcción de la infraestructura necesaria para recopilar datos sobre los procesos naturales en la Antártida. En los mapas aparecieron nuevos objetos geográficos. Numerosas montañas, bahías, ensenadas, cabos, costas y lagos recibieron nombres rusos. Gracias a la construcción de las estaciones posteriores, los científicos soviéticos obtuvieron acceso a la información de casi todo el continente, lo que ayudó a la URSS a convertirse en la principal potencia investigadora del continente blanco.

Los especialistas rusos siguen contribuyendo de manera significativa al estudio de la región polar austral de la Tierra. Los empleados del Instituto de Investigación del Ártico y del Antártico (IIAA) participan activamente en proyectos internacionales que se llevan a cabo en las estaciones de los BRICS, compartiendo su experiencia en el monitoreo del permafrost, la capa de hielo y la biodiversidad. Dichas iniciativas abren perspectivas para la investigación, estimulan el desarrollo de escuelas científicas y fortalecen la confianza entre los Estados.

Científicos de todo el mundo van a la Antártida para abordar cuestiones fundamentales relacionadas con el cambio climático, el deshielo, la dinámica de la población de pingüinos y el estado ecológico de los océanos. Es importante destacar que allí siempre reina un ambiente de camaradería y ayuda mutua. Los exploradores polares siempre dan una cálida bienvenida a vecinos y visitantes, y celebran juntos las fiestas nacionales.

Estación Antártica Rusa Bellingshausen.

Antártida no está dividida por fronteras estatales ni tiene afiliación nacional. Todos los países operan allí bajo el principio de igualdad, respetando el documento que proclamó el uso de este territorio para la paz y la ciencia: el Tratado Antártico. Cabe destacar que la sede de su Secretaría se encuentra en la ciudad de Buenos Aires.

Rusia tiene una fuerte presencia en el continente blanco. Bajo la dirección de la Expedición Antártica Rusa, con el apoyo del IIAA, funcionan 10 estaciones, cinco de ellas durante todo el año. La más conocida de las mismas, Vostok, se encuentra en el polo de frío, donde se registró oficialmente la temperatura mínima de -89,2°C. A menudo se la denomina el prototipo de la futura base en la Luna o Marte.

Científicos investigando en la Antártida. En Vostok, se registró hasta -89,2°C.

Allí, los científicos obtienen muestras de hielo de 1,2 millones de años de antigüedad, que contienen información sobre los cambios climáticos ocurridos en la Tierra. Justo por debajo de la estación y del glaciar de unos 4 km de grueso, se esconde el lago relicto Vostok, con una superficie de unos 16.000 km². Los especialistas rusos alcanzaron la superficie de este lago en 2012 y actualmente desarrollan una tecnología que permitirá investigarlo, preservando su ecosistema único. Se trata, sin duda, de uno de los proyectos más insólitos y ambiciosos del mundo.

De gran importancia es la primera estación antártica unipersonal del mundo en la isla Smolensk (Livingston), inaugurada en noviembre de 2025 por el famoso viajero ruso Fedor Konyukhov. La singularidad de la iniciativa radica en que, aunque en el continente austral hay alrededor de 90 estaciones que funcionan de forma estacional o permanente, no hay ninguna similar.

El objetivo de la expedición es realizar experimentos científicos para determinar el contenido de microplásticos en las aguas costeras y el nivel de contaminación atmosférica, así como preservar la toponimia en lengua rusa, que refleja el aporte de los exploradores nacionales e incluye denominaciones geográficas relacionadas con los nombres de los exploradores polares rusos (los mares de Lazarev y Somov), los barcos (Vostok, Mirny) y las ciudades.

En la Antártida se está desarrollando activamente la cooperación entre los científicos de Rusia y los países de América Latina. Las iniciativas conjuntas, el intercambio de datos y la coordinación de las investigaciones permiten obtener una visión más completa de los procesos en curso.

La apertura y la colaboración facilitan un progreso científico acelerado y una mayor eficacia de las campañas que se llevan a cabo. Con el fin de profundizar la cooperación, las autoridades del IIAA visitaron en 2025 varios países de América Latina y el Caribe, incluida la República Argentina, y se reunieron con representantes de los programas polares nacionales.

A principios de 2025 finalizó la Expedición Internacional de Circunnavegación Costera Antártica (International Antarctic Coastal Circumnavigation Expedition 2024-2025, ICCE). A bordo del barco ruso Académico Tréshnikov trabajaron 57 especialistas de Rusia, Argentina, Brasil, India, China, Perú y Chile. En el transcurso de 69 días, los científicos recorrieron más de 13.000 millas náuticas, circunnavegando la Antártida, visitaron ocho estaciones antárticas y realizaron decenas de estudios científicos.

El programa de investigación se centró en el estudio integral del medio ambiente del continente austral y la actualización de los datos sobre su estado, especialmente sobre la capa de hielo.

El equipo internacional completó con éxito las tareas asignadas. Se recogieron 90 metros de pruebas de hielo, varios miles de muestras del agua marina, así como numerosas muestras de suelos, tierra y sedimentos del fondo marino. El análisis de los materiales obtenidos se reflejará en una serie de publicaciones científicas conjuntas.

La profundización de la cooperación en la Antártida permite no solo mejorar la comprensión de los cambios globales ambientales, sino también formar enfoques comunes para abordar los retos ecológicos y climáticos. Rusia tiene la intención de seguir contribuyendo de manera significativa a la investigación internacional, manteniendo el diálogo y el intercambio de conocimientos con sus colegas extranjeros.

*Embajador de Rusia en Argentina

**Director del Instituto de Investigación del Ártico y del Antártico (IIAA)