Nueva hazaña del explorador ruso Fedor Konyukhov en la Antártida

La magnitud de personalidad del gran explorador ruso Fedor Konyukhov, quien combinó los talentos de pintor, escritor y sacerdote, es asombrosa. Su trayectoria de 40 expediciones, la mayoría realizadas en condiciones extremas, demuestra la inmensidad del potencial humano.

Completó 5 circunnavegaciones del mundo en solitario y cruzó el Atlántico 17 veces, incluyendo en bote de remos. Escaló los siete picos más altos del mundo. Fue la primera persona en alcanzar cinco polos de la Tierra: el Polo Norte (3 veces), el Polo Sur y el Polo de Inaccesibilidad Relativa en el Océano Ártico, así como el Everest (el polo de la altitud) y el Cabo de Hornos (el polo de los navegantes).

Llegó a los Polos Norte y Sur en esquíes, completando el Grand Slam de los Exploradores. Participó en viajes alrededor del mundo en yates de diferentes modificaciones. Estableció el récord mundial de velocidad del vuelo en globo aerostático alrededor del planeta.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ha escribito 20 libros sobre sus viajes excepcionales. Su taller alberga 3.000 pinturas de su autoría. En 2004 Fedor Konyukhov por cuenta propia construyó la Capilla de San Nicolás el Taumaturgo en memoria de los marineros, exploradores, escaladores y pilotos que perecieron.

A mediados de noviembre de 2025 su equipo partió de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, en una goleta de dos mástiles rumbo a la Antártida para hacer realidad otra idea emocionante: establecer la primera estación solitaria del mundo en el continente. El proyecto es único, ya que aproximadamente 90 estaciones operan en el Continente Blanco, tanto de forma temporal como permanente, pero no existe otra similar.

La isla Smolensk (Livingston), parte de las Islas Shetland del Sur, fue elegida como sede de este proyecto por una razón. Además de su misión científica, Fedor Konyukhov aspira a contribuir a la preservación de la toponimia en ruso y recordar a la comunidad internacional la historia del descubrimiento del "sexto continente" por nuestros navegantes.

Una parte importante del archipiélago fue cartografiada por la expedición antártica rusa encabezada por Faddey Bellingshausen y Mijaíl Lazarev a bordo de las balandras Vostok y Mirny entre 1819 y 1820, e inicialmente llevaba los nombres rusos: Smolensk, Polatsk, Berezina y Borodino. Sin embargo, posteriormente prevalecieron los topónimos en inglés. Simbólicamente, el explorador llevó consigo la bandera de Smolensk que le regaló el alcalde de esta ciudad.

Para la investigación, se ha instalado tres carpas – para dormir, pintar y rezar. Está previsto que Fedor Konyukhov permanezca en la estación solitaria hasta mediados de marzo del próximo año (le visitarán barcos cada tres semanas para supervisar el estado técnico de la estación y entregar alimentos). El 12 de diciembre pasará allí su cumpleaños número 74. Si el experimento tiene éxito, es posible que Fedor Filippovich Konyukhov regrese allí por un período más largo durante el invierno, incluyendo la noche polar.

Fedor Konyukhov. Antes de partir hacia la Antártida, el explorador visitó la Embajada de Rusia en Argentina.

Las cuestiones ambientales son un aspecto clave de la expedición lanzada cerca de Argentina. El navegante ruso pretende realizar una serie de experimentos científicos para determinar el contenido de microplásticos en las aguas costeras y el nivel de contaminación atmosférica. Este tipo de material se acumula en grandes cantidades en el medio marino y tarda cientos de años en descomponerse.

La misión también probará un avanzado sistema de almacenamiento de energía fabricado por la corporación estatal Rosatom, que puede funcionar durante seis meses sin recarga. Si la prueba tiene éxito, estas baterías podrán suministrarse a todas las estaciones rusas en la Antártida, reemplazando los sistemas más antiguos.

El 9 de noviembre antes de partir hacia Ushuaia para preparar la misión, Fedor Konyukhov visitó la Embajada de Rusia en Buenos Aires, donde durante la charla ofreció un informe detallado del próximo viaje. Expresamos nuestra admiración por su talento y le deseamos éxito en el nuevo y audaz proyecto. Acordamos realizar en la sede de esta misión diplomática una exposición de las pinturas del explorador que creará durante su estadía en la Antártida.

Argentina es un destino geográficamente significativo para Fedor Konyukhov. El puerto de Ushuaia ha servido repetidamente como punto de partida para varias expediciones, incluyendo un viaje solitario en bote de remos a Australia en 2024. Agradecemos a nuestros socios argentinos su asistencia organizativa y técnica para la implementación de la expedición antártica del destacado explorador que demuestra una y otra vez la fuerza de la voluntad y el espíritu humano.

* Embajador de Rusia en Argentina