7 de cada 10 argentinos compraron online en el exterior.

Según reveló la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) en su informe anual se registró un fuerte crecimiento de las compras online en el exterior durante el año pasado.

El reporte arrojó que "7 de cada 10 compradores afirmaron haber adquirido por primera vez productos del exterior en los últimos seis meses".

A la vez, la CACE confirmó el peso de las webs de origen chino, ya que especificó que “el crecimiento de las compras internacionales está impulsado principalmente por plataformas como Temu, Mercado Libre y Shein”.

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El informe muestra que el 47% de los usuarios realizó compras internacionales en 2025, un salto significativo frente al 37% registrado en 2024. Además, el fenómeno se aceleró en los últimos meses: 7 de cada 10 compradores adquirieron por primera vez productos del exterior en el último semestre, reflejando una fuerte incorporación de nuevos usuarios a esta tendencia.