El 47% de los argentinos hizo compras online en el exterior durante 2025

El comercio electrónico en Argentina consolidó su crecimiento en 2025, pero con un dato que marca un cambio de hábito: cada vez más consumidores miran hacia el exterior.

Según el Estudio Anual de Comercio Electrónico 2025 de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), casi 5 de cada 10 argentinos compraron productos fuera del país durante el último año.

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El informe muestra que el 47% de los usuarios realizó compras internacionales en 2025, un salto significativo frente al 37% registrado en 2024. Además, el fenómeno se aceleró en los últimos meses: 7 de cada 10 compradores adquirieron por primera vez productos del exterior en el último semestre, reflejando una fuerte incorporación de nuevos usuarios a esta tendencia.

Así, en 2025 se sumaron 1.338.952 nuevos compradores, alcanzando un total de 25,1 millones en Argentina.

El crecimiento de las compras internacionales está impulsado principalmente por plataformas globales y marketplaces que facilitan el acceso a productos importados, con precios más competitivos o mayor variedad.

El informe destaca que el crecimiento de las compras internacionales está impulsado principalmente por plataformas como Temu, Mercado Libre y Shein.

En paralelo, el eCommerce local mantuvo una fuerte expansión. La facturación total alcanzó los $34.033.238 millones, con un crecimiento del 55% interanual. Sin embargo, ese aumento estuvo más vinculado a la suba del ticket promedio —que llegó a $134.519 (+46%)— que a la cantidad de operaciones, ya que las órdenes crecieron apenas un 3%, hasta los 253 millones.

En términos de volumen, se vendieron 645 millones de unidades, un 28% más que en 2024, mientras que el universo de compradores llegó a 25,1 millones, con la incorporación de más de 1,3 millones de nuevos usuarios.

Desde la CACE destacaron que el comercio electrónico ya es un canal estructural de consumo, pero advirtieron sobre el avance de la competencia internacional. “En un contexto donde se intensifica la presencia de opciones del exterior, el ecosistema local continúa adaptándose con mejoras en logística, financiamiento y experiencia de compra”, señaló Andrés Zaied, presidente de la entidad.

Las tarjetas de crédito siguen dominando como medios de pago

El informe también revela que el 19% de los consumidores compra online de forma cotidiana, mientras que el 60% lo hace al menos una vez al mes, lo que confirma la consolidación del canal digital.

En cuanto a los medios de pago, las tarjetas de crédito siguen dominando con el 67% de participación, y el financiamiento continúa siendo clave: 8 de cada 10 usuarios consideran determinante la posibilidad de pagar en cuotas.

A nivel categorías, el ranking de facturación estuvo encabezado por Pasajes y Turismo, seguido por Alimentos y bebidas, y productos tecnológicos como electrónica y telefonía.

Otro de los puntos destacados es la mejora en logística: el 37% de los envíos ya se realiza en menos de 24 horas, mientras que el 62% de las empresas incorporó inteligencia artificial en sus procesos, principalmente en marketing y experiencia de usuario.

Con estos datos, el estudio deja en evidencia un doble fenómeno: mientras el comercio electrónico local sigue creciendo, las compras en el exterior ganan terreno y empiezan a redefinir el mapa del consumo digital en Argentina.

FN