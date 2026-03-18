Un argentino entre los 50 más influyentes del mundo

El oftalmólogo argentino Roger Zaldivar fue nuevamente reconocido a nivel internacional al integrar la Power List 2026 de la revista británica The Ophthalmologist, que destaca a los 50 profesionales más influyentes del mundo en su especialidad.

Se trata del segundo año consecutivo en el que el especialista forma parte de este ranking global, en el que además se posiciona como el único representante sudamericano. La distinción pone en valor su aporte en la incorporación de tecnología avanzada en la práctica médica.

Tal como desarrolla la publicación, entre agosto de 2024 y febrero de 2026 el especialista concentró gran parte de su trabajo en integrar la práctica clínica con herramientas tecnológicas avanzadas, como inteligencia artificial y análisis de grandes volúmenes de datos. El objetivo fue optimizar la seguridad y mejorar los resultados en cirugías refractivas y de cataratas.

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Uno de los desarrollos más destacados es ICLGuru, una herramienta basada en inteligencia artificial que permite optimizar la medición de lentes intraoculares. El sistema ya fue adoptado por más de 450 clínicas en más de 60 países, con resultados que reducen errores y amplían el acceso a tratamientos complejos.

A este avance se suma RevaiCare, una plataforma digital que recopila datos clínicos y experiencias de pacientes para generar predicciones postoperatorias. Su implementación en más de 20 países impulsa una nueva forma de tomar decisiones médicas basadas en evidencia.