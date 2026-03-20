Se filtró polémico video del empresario acusado de abuso sexual en Punta del Este.

El empresario Marcelo Porcel, denunciado por abuso de menores, fue visto bailando en La Barra en Punta del Este mientras enfrenta el proceso judicial. Se negó a declarar de forma virtual en el marco de la causa que lo involucra.



Las imágenes generan fuerte polémica por la exposición pública del empresario en contraste con la gravedad de las acusaciones que pesan en su contra

La investigación que investiga a Porcel comenzó el 5 de julio de 2024, cuando la primera denuncia en su contra llegó al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, a cargo de Carlos Bruniard, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1.

Según consta en la causa, Porcel incitaba a los menores (la mayoría compañeros de colegio de uno de sus hijos) a desnudarse o les efectuaba masajes con cremas, tanto en piernas y espaldas, llegando en algunas ocasiones a tocar y/o rozar los genitales de los cuerpos de los adolescentes. Además, según la causa, les ofrecía dinero para que bebieran alcohol e hicieran apuestas clandestinas.

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Cabe destacar que en la resolución, el juez Bruniard no dispuso nuevas medidas restrictivas contra el imputado, como ser la retención de pasaporte o la prohibición de salida del país.