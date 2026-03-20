Alertan que está en riesgo el 95% de la producción aviar.

La Cámara Argentina de Productores Avícolas alertó sobre las consecuencias de la decisión oficial de no llevar adelante un plan de vacunación contra la Influenza Aviar Altamente Patógena y sostuvo que esa postura pone en riesgo a casi el 95% de la producción del sector.

La entidad señaló que la estrategia de no vacunar se tomó en favor de priorizar los mercados de exportación, que concentra el 5,25% del total de la producción, pero que de esa manera queda en peligro el 94,75% restante, destinado al consumo interno.

El reclamo cobra especial interés ante las recientes detecciones en establecimientos de la localidad cordobesa de Alejo Ledesma y de las bonaerenses de Ranchos, Bolívar y Lobos, además de casos en ejemplares silvestres de la Reserva Ecológica de la Ciudad de Buenos Aires.

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Ante esa situación, CAPIA emitió un "llamado urgente a las autoridades nacionales"; para avanzar en un plan de vacunación estratégica contra la Influenza

Aviar.

Además alertaron que "mientras países de la Unión Europea, América y potencias como China ya aplican la vacunación para proteger sus aves, Argentina mantiene una postura que deja al productor desprotegido ante el virus".

Además la cámara explicó que, a diferencia de la industria del pollo de engorde, el sector de huevos posee una estructura de riesgo mucho más concentrada.