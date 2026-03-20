Kicillof lanzó su Movimiento Derecho al Futuro en CABA: "Hay que construir la alternativa que Argentina necesita"

Axel Kicillof inició su campaña pensando en 2027 en la Ciudad de Buenos Aires con un acto un Teatro Picadero colmado, donde lanzó de manera formal en territorio porteño su Movimiento Derecho al Futuro. Lo acompañaron en el escenario la legisladora Berenice Iañez, referente del axelismo en CABA) y Augusto Costa, actual ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, y uno de los dirigentes más cercanos a Kicillof.

El acto marca un paso imortante en la expansión del MDF, porque avanza en la consolidación del espacio en busca de ofrecer, como indicó Kicillof, "una respuesta política sólida frente al modelo actual de ajuste y crueldad que proponen tanto Milei como Jorge Macri".

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Hubo pluralidad de sectores que conforman el MDF-CABA en el Teatro Picadero, con organizaciones como Kilómetro Cero, La Patria es el Otro, Patria y Futuro, Somos Barrios de Pie, 20 de Noviembre y Militancia Popular, entre otras. Estuvieron presentes también miembros del gabinete provincial; representantes de organismos de Derechos Humanos y de organizaciones sindicales y estudiantiles, referentes académicos, universitarios y de distintos sectores productivos.

“El Movimiento Derecho al Futuro tiene la vocación de construir una alternativa que la Argentina necesita, que no solo permita cerrar este ciclo de ajuste y de crueldad, para abrir otro camino que sea mucho mejor”, enfatizó Kicillof.

"Este no es un año de campaña, sino de construcción de un movimiento fuerte, confiable, que entusiasme a la mayoría y nos permita ponerle fin al gobierno de Milei y a 20 años de macrismo en la ciudad”, agregó.

"Pero tenemos que luchar contra el desinterés, el desánimo y la resignación que buscan instalar en nuestro pueblo”, indicó el mandatario provincial, precisando que "en la Ciudad de Buenos Aires tenemos que discutir una estructura productiva y social distinta, y su rol como capital de una Argentina que abrace un proyecto federal e inclusivo”.

Costa e Iañez: "Hay otro camino"

Por su parte, el ministro Augusto Costa hizo la presentación del evento, y destacó que "en la Ciudad tenemos un problema llamado macrismo que hace dos décadas profundiza la exclusión, la desigualdad y la especulación inmobiliaria. Hay otro camino posible y llevarlo adelante será nuestra tarea”.



Al finalizar el encuentro, la legisladora porteña Berenice Iañez, aseguró que "CABA es el Primer distrito donde Axel empieza a fortalecer y agrandar su armado para competir como Presidente" .

"No queremos uniones que duelan, es necesario una actualización del peronismo que vuelva a interpretar las necesidades de los y las argentinas", agregó Iañez, que llamó a construir "un peronismo moderno, federal, que no gobierne con déficit fiscal, que comprenda la importancia de pelear contra la corrupción y proponga una nueva estatalidad".

"Desde el MDF proponemos una nueva idea de desarrollo federal articulando los intereses de los distintos actores sociales y que fundamentalmente vuelva a poner al peronismo como escudo de defensa y artífice necesario de una nueva Argentina federal, soberana, libre y justa", concluyó.

Berenice Iañez, referente de Kicillof en CABA.

El Movimiento Derecho al Futuro, destacaron los organizadores, busca posicionarse "como espacio clave dentro del escenario político porteño, para fortalecer el perfil productivo, garantizando derechos fundamentales para el conjunto de la sociedad", al tiempo que reivindican "la solidaridad como el eje de una construcción política capaz de forjar una alternativa con sensibilidad social y vocación transformadora".

HB