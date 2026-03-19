Crece un 53% la desaprobación a la gestión de Milei.

Una nueva encuesta arrojó resultados sobre la opinión de los argentinos respecto a la gestión de Javier Milei. Según un informe de la consultora QMonitor muestra que el 53% de los argentinos desaprueba la gestión del Presidente, mientras que el 45% la aprueba.

El estudio, realizado sobre una muestra de 1.645 casos en todo el país entre el 8 y el 24 de febrero, muestra que la brecha geográfica sobre la imagen presidencial es pronunciada: en el Gran Buenos Aires, el rechazo alcanza el 72%, mientras que en el Interior del país la aprobación es mayoritaria, con el 51% a favor de la gestión. En la Ciudad de Buenos Aires el resultado es más equilibrado, con el 55% de desaprobación y el 44% de aprobación.

Cabe destacar que el número cambia la tendencia respecto de diciembre de 2025, cuando la aprobación llegaba a superar a la desaprobación.

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En ese período, el 51% de los encuestados aprobaba la gestión, lo que marca una caída de 6 puntos en solo dos meses. La desaprobación llegaba al 46%.

En medio de las elecciones legislativas, el Gobierno eleva el nivel de apoyo a la gestión, que venía en descenso en los meses anteriores. La aprobación sumaba 40%.

Lo que muestra la encuesta es una disparidad en el segundo año de gestión con subas y bajas en las cifras de descontento con la administración libertaria.