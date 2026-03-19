Analizan lanzar nuevos créditos de ANSES: ¿Cuándo los implementarían?

Un proyecto legislativo busca relanzar los créditos ANSES para jubilados, AUH y monotributistas, eliminados a principios de 2025. La iniciativa propone préstamos de hasta $1.500.000, con tasas más bajas que el mercado y enfocados exclusivamente en la cancelación de deudas, mediante un trámite 100% digital en Mi Anses.

El trámite se realizaría de manera 100% digital a través del aplicativo Mi Anses, donde los usuarios deberán cargar la documentación que acredite el estado de sus deudas bancarias o financieras. Además, sería sin intermediarios ni gestores y con controles automáticos para verificar el destino del dinero.

Por ahora, el proyecto no fue aprobado. Si avanza en el Congreso, podría obtener media sanción en Diputados en marzo, ser tratado en el Senado entre abril y mayo, y entrar en vigencia recién en el segundo semestre de 2026.

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Según el proyecto, podrían solicitar estos créditos:

Titulares de AUH y AUE

Jubilados y pensionados (con ingresos de hasta seis haberes mínimos)

(con ingresos de hasta seis haberes mínimos) Beneficiarios de Pensiones No Contributivas

Trabajadores de casas particulares registrados

registrados Monotributistas de categorías A, B, C y D

Se estima que unas 10 millones de personas podrían estar alcanzadas.

El crédito tendría:

Un tope de hasta $1,5 millones por persona

Actualización automática según el Salario Mínimo

Tasa basada en la TAMAR + 10 puntos, inferior a la del sistema financiero

Además, la cuota no podría superar el 30% del ingreso mensual, para evitar un nuevo sobreendeudamiento.