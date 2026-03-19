Denuncian casos de niñas de 8 y 9 años embarazadas en albergues estatales

Denuncian presuntos casos de niñas de entre 8 y 9 años embarazadas, que están alojadas en los albergues de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), en Panamá.

Las alarmas se encienden tras las revelaciones de la diputada Alexandra Brenes, quien aseguró que durante inspecciones se detectaron embarazos en niñas y podría haber posibles abusos en estas instalaciones estatales.

El hallazgo salió a la luz durante visitas a 23 albergues, donde además se detectaron serias deficiencias, entre ellas problemas de infraestructura y falta de personal idóneo para atender a los menores bajo tutela del Estado.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Hemos encontrado niñas que probablemente ni siquiera han terminado de formarse físicamente, y la gran mayoría proviene de las comarcas”, expresó la diputada.

La situación resulta aún más alarmante porque, en un solo albergue se detectaron 12 niñas en esta condición.“Niñitas teniendo niños, ya sea por negligencia o abuso sexual”, afirmó Brenes, quien además preside la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional (AN).

Tras las inspecciones, se entregará un informe detallado a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) y al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), con los hallazgos y recomendaciones surgidos de las revisiones realizadas en 23 centros de atención integral de los 48 albergues existentes en el país.

Además de ser remitido a ambas entidades, el informe también será hecho público, con el objetivo de que la ciudadanía conozca los hallazgos y se refuerce la labor fiscalizadora de la Comisión de la Familia.