VTV: aumenta un 19,4% en CABA a partir de marzo.

La VTV en CABA aumentó en marzo de 2026, alcanzando un valor de $75.756,89 para autos y $28.484,61 para motos, lo que representa un incremento cercano al 20% respecto a febrero. Esta actualización busca ajustar las tarifas de la inspección técnica obligatoria, y se debe realizar según la terminación de la patente.

Es clave conocer los valores vigentes en marzo de 2026 en la Capital Federal, que son los siguientes y que representaron un aumento del 19,4% respecto del mes anterior tras la actualización de las tarifas.

Detalles de la suba de la VTV en CABA (Marzo 2026):

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Autos: $75.756

Motos: $28.484

En caso de no contar con la VTV vigente durante un control de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires, la sanción es únicamente económica, porque no se retiene ni la licencia de conducir ni el vehículo, a diferencia de lo que sucede en otras jurisdicciones.