Florida continuará permitiendo bodas entre primos hermanos

Un proyecto de ley en Florida que buscaba prohibir el matrimonio entre primos no logró avanzar en el Senado estatal, por lo que estas uniones seguirán siendo legales. Solo 16 estados, incluyendo Florida, permiten actualmente el matrimonio entre primos hermanos sin limitaciones.

La propuesta que no prosperó, impulsada por el legislador republicano Dean Black, planteaba que a partir del 1 de julio de 2026 no se reconocieran legalmente matrimonios considerados incestuosos en el estado.

El texto establecía restricciones para impedir matrimonios entre familiares cercanos, incluyendo relaciones por consanguinidad directa como hermanos, tíos, sobrinos y otros vínculos similares.

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Sin embargo, la iniciativa no consiguió ser aprobada por los legisladores, lo que impide su entrada en vigor y mantiene el marco legal actual.

Actualmente, la ley en Florida mantiene la legalidad de estos matrimonios, lo que significa que las parejas de primos hermanos pueden casarse sin necesidad de permisos especiales y con pleno reconocimiento legal.