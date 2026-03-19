Este jueves 19 de marzo, el santoral católico se viste de gala para celebrar la solemnidad de San José. Considerado el mayor de los santos después de María, José de Nazaret es la figura del "silencio elocuente". Aunque las Escrituras no registran ni una sola de sus palabras, su fe se manifestó a través de la acción inmediata: fue el guardián de la encarnación, el protector de la infancia de Jesús y el sostén económico del hogar de Nazaret mediante su oficio de carpintero.

San José y el milagro del sueño que salvó la salvación

La hagiografía italiana destaca su papel como "Sombra del Padre", resaltando su castidad y su fortaleza. Fuentes relatan cómo José, ante el misterio del embarazo de María y el peligro de la persecución de Herodes, supo escuchar la voz de Dios en sueños. Su obediencia no fue pasiva, sino una respuesta valiente que lo llevó al exilio en Egipto para salvar al Mesías. Se le atribuye la protección de la Iglesia en tiempos de crisis, siendo declarado Patrono de la Iglesia Universal por el Papa Pío IX en 1870.

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Los milagros atribuidos a su intercesión son incontables, especialmente aquellos vinculados con la provisión material y la obtención de vivienda o trabajo. Un prodigio célebre es la "Escalera de San José" en Santa Fe (Nuevo México), una estructura de madera construida misteriosamente sin clavos ni soporte central aparente tras una novena al santo. Sin embargo, su mayor milagro es la "buena muerte"; al haber fallecido, según la tradición, en brazos de Jesús y María, es el patrono de los moribundos, asegurando una transición en paz hacia la eternidad.

La devoción actual a San José lo posiciona como el modelo para todos los padres de familia y trabajadores. En la liturgia, se resalta su justicia y su humildad. Los fieles recurren a él para pedir por la unidad del hogar, por la educación de los hijos y para encontrar un empleo digno. En un mundo de ruidos constantes, la figura de José nos invita a revalorizar el silencio interior y la fidelidad a los compromisos diarios, por más ocultos que estos parezcan a los ojos de la sociedad.

La oración dedicada a este santo suele pedir su protección paternal sobre todas las necesidades del alma y del cuerpo. Los devotos suelen rezar: "Oh, San José, cuya protección es tan grande ante el trono de Dios, deposito en ti todos mis intereses y deseos". Es común invocarlo para pedir la gracia de una vida interior profunda y para que los trabajadores reciban un salario justo, recordando que el Hijo de Dios no se avergonzó de ser llamado "el hijo del carpintero".

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Junto a la solemnidad de San José, el santoral católico no incluye otras memorias mayores hoy, para centrar toda la atención en el Custodio del Redentor. Durante esta semana hemos transitado por la sabiduría de San Cirilo ayer y nos preparamos para cerrar este ciclo de cuaresma con la memoria de San José de Cupertino en otras fechas del año, aunque en marzo el foco permanece en Nazaret. El próximo 25 de marzo celebraremos la Anunciación, el momento en que el "sí" de José se unió al de María.

En la Ciudad de Buenos Aires, puedes honrar su memoria en la Basílica de San José de Flores o en la Parroquia San José del Talar, donde miles de fieles acuden hoy para agradecer favores recibidos. Es tradicional en esta fecha que las familias se reúnan y se bendigan las herramientas de trabajo. Es el lugar ideal para pedir por la prosperidad de las familias argentinas y por la fortaleza de todos los padres que, a ejemplo de José, se sacrifican diariamente por el bienestar de sus seres queridos.