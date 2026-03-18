Este miércoles 18 de marzo, el santoral católico celebra la fiesta de San Cirilo de Jerusalén, obispo y Doctor de la Iglesia. Testigo presencial de la transformación de Jerusalén en un gran centro de peregrinación bajo el mandato de Constantino, Cirilo dedicó su vida a instruir a los catecúmenos y a organizar la liturgia de los Santos Lugares. Su figura representa el equilibrio entre el pastor que cuida a su rebaño y el teólogo que profundiza en los misterios de la fe en un periodo de grandes turbulencias dogmáticas.

San Cirilo y el milagro de la cruz luminosa sobre el Gólgota

La hagiografía italiana destaca un acontecimiento extraordinario ocurrido al inicio de su episcopado: en el año 351, una inmensa cruz de luz apareció en el cielo de Jerusalén, extendiéndose desde el monte Calvario hasta el monte de los Olivos. Fuentes relatan cómo Cirilo escribió al emperador Constancio describiendo este fenómeno, que fue visto por toda la ciudad y provocó conversiones masivas. Sin embargo, su defensa de la verdad lo llevó a enfrentarse al arrianismo, sufriendo tres destierros que sumaron dieciséis años fuera de su sede por orden de emperadores que favorecían la herejía.

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Los milagros atribuidos a su intercesión se vinculan con la claridad mental y la protección contra el error. Los registros históricos ensalzan sus "Catequesis", una serie de sermones donde explica con asombrosa sencillez el Credo y los Sacramentos. Se dice que su palabra tenía el poder de derretir la dureza de los corazones más obstinados. Es recordado también por su inmensa caridad: durante una hambruna extrema en Jerusalén, vendió los ornamentos y vasos sagrados de la Iglesia para comprar trigo y alimentar a los pobres, asegurando que el templo vivo de Dios —el hombre— era más importante que el oro.

La devoción actual a San Cirilo de Jerusalén lo posiciona como el patrono de los catequistas y de quienes peregrinan a Tierra Santa. En la liturgia, se resalta su papel como maestro de la fe, recordándonos que el conocimiento de Dios debe ir acompañado de una vida de oración. Los fieles recurren a él para pedir claridad en el estudio de las Sagradas Escrituras y para obtener la firmeza necesaria para profesar su fe en tiempos de confusión o indiferencia espiritual.

La oración dedicada a este santo suele pedir la iluminación del Espíritu Santo. Los devotos suelen rezar: "Señor, que por la intercesión de San Cirilo de Jerusalén, comprendamos más profundamente el misterio de tu amor y sepamos comunicarlo con fidelidad". Es común invocarlo para pedir por la paz en Oriente Medio y por la unidad de los cristianos, recordando que él fue uno de los grandes protagonistas del Concilio de Constantinopla, donde se reafirmó la divinidad del Espíritu Santo.

San Patricio: el esclavo que se convirtió en el apóstol de Irlanda

Junto a este Doctor de la Iglesia, el santoral católico recuerda hoy a San Salvador de Horta y a San Anselmo de Lucca. Durante esta semana hemos vivido la alegría de San Patricio ayer y nos encontramos en las vísperas de la gran solemnidad de San José, Esposo de la Virgen, mañana 19 de marzo. Este ciclo de marzo nos presenta una sucesión de gigantes de la fe que preparan el camino hacia el misterio pascual.

En la Ciudad de Buenos Aires, puedes honrar su memoria en la Parroquia de San Ildefonso, en el barrio de Palermo (calle Guise 1939), un espacio conocido por su dedicación a la formación cristiana y al estudio de la fe. Allí, los fieles pueden pedir la intercesión de San Cirilo para que la educación religiosa en la Argentina sea siempre un camino de encuentro vivo con Cristo. Es un lugar propicio para rezar por los catequistas argentinos y por todos aquellos que se preparan para recibir los sacramentos de la iniciación cristiana.